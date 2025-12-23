Petrolera peruana Petroperú designa a la primera mujer como presidenta de la compañía

LIMA, 23 dic (Reuters) - La estatal peruana Petroperú anunció el martes a Elba Rojas Álvarez de Mares como presidenta de su directorio en una segunda reorganización en menos de dos meses de la compañía, afectada por una crisis financiera y deudas.

Rojas Álvarez de Mares es la primera mujer en ocupar ese cargo en la petrolera estatal.

CONTEXTO CLAVE

• La junta de accionistas de Petroperú se reunió el lunes y dio por concluida la designación de Luis Alberto Canales Gálvez, que ocupaba el cargo de presidente de la empresa desde el 15 de noviembre, según un comunicado enviado por la petrolera al regulador del mercado.

• En la reunión, Rojas Álvarez de Mares, que ocupaba una plaza en el directorio de la compañía, fue nombrada como Presidenta del Directorio de Petroperú, cargo que ejercerá desde el 23 de diciembre, informó la petrolera.

• La junta de Petroperú mantuvo a Canales Gálvez como miembro del directorio. Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, Luis Alberto Camino Quinde y Néstor Reynaldo Herrera Guerrero completan el directorio de la compañía.

• Petroperú reportó el año pasado pérdidas por US$774 millones y para este año esperaba una cifra en rojo de US$223 millones, con la expectativa de obtener recién una ganancia en 2026, de acuerdo a la propia empresa.

• El primer ministro peruano Ernesto Álvarez dijo hace dos semanas que el Gobierno no dará más financiamiento a una empresa "deficitaria" como Petroperú, y que se explora una propuesta para evitar que no se pierda la inversión de unos US$8.000 millones que se realizó para la modernización de la compañía. (Reporte de Marco Aquino)