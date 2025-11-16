Petrolera peruana Petroperú reorganiza su junta directiva y nombra a un nuevo presidente

LIMA, 15 nov (Reuters) - La petrolera estatal peruana Petroperú anunció el sábado el nombramiento de cuatro nuevos miembros de su junta directiva, incluyendo un nuevo presidente, tras aceptar la renuncia de cuatro integrantes de su junta anterior.

CONTEXTO CLAVE

• Cuatro miembros de la junta directiva renunciaron el 15 de noviembre, con efecto inmediato: el presidente Fidel Augusto Moreno Rodríguez, David Quispe Figueroa, José Luis Carlos Balta Chirinos y César Rodríguez Villanueva.

• La empresa nombró a Luis Alberto Canales Gálvez como nuevo presidente.

• Fueron nombrados tres directores adicionales: Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez y Óscar Gerardo Zapata Alcázar.

• Los cambios se realizaron bajo la Ley 32103 y el Decreto de Emergencia 004-2024, que permiten la recomposición inmediata de la junta directiva en Petroperú y eximen de los procedimientos de selección estándar.

• Los accionistas decidirán en una reunión futura la condición de "consejeros independientes" o "no independientes" de los nuevos miembros del consejo de administración. (Reporte de Marco Aquino; Editado por Raúl Cortés Fernández)