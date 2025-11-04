Petrolera saudita Aramco anuncia baja de 2,3% en beneficio de tercer trimestre

El gigante petrolero saudita Aramco anunció el martes una bajada de 2,3% en sus beneficios del tercer trimestre, ante una caída en los precios del crudo.

La reducción del beneficio, que pasó de US$ 27.560 millones en 2024 a US$ 26.940 millones este año, se explica "por la disminución de ingresos y otros recursos relacionados con las ventas, que fueron compensados en parte por la baja en los costos operativos", reveló la empresa en un comunicado publicado por la Bolsa de Arabia Saudita.

Aramco, mayor exportador de petróleo del mundo y pilar de la economía saudita, registró así una caída de lucro por undécimo trimestre consecutivo desde sus resultados récord a finales de 2022.

Los precios del crudo se han visto presionados en los últimos meses por la incierta perspectiva económica mundial debido a los aranceles estadounidenses y el miedo a una recesión.

Pero la situación geopolítica, incluyendo las nuevas sanciones estadounidenses contra las empresas energéticas rusas, ayudaron a evitar una bajada mayor en los precios del petróleo.

Los resultados de Aramco se conocieron poco después de que ocho miembros clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) —sin tilde—, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, anunciaran un incremento en la producción de petróleo.

El aumento en la producción se da luego de un largo período de recortes para impulsar los precios.

Pero ante una creciente competencia, sobre todo de los productores estadounidenses de petróleo de esquisto, el grupo optó por volver a tener una porción mayor del mercado petrolero.

