Petrolera Upland alega solvencia y pide revisar plan para reactivar reserva clave en Perú

LIMA, 3 nov (Reuters) - La petrolera Upland Oil & Gas dijo el lunes que pediría al directorio del regulador de Perú que revise su solicitud para operar como socio mayoritario en el Lote 192, que alguna vez fue el campo petrolero amazónico más grande del país sudamericano, después de que fuera descalificada hace unos días.

Upland Oil & Gas dijo que tiene suficiente capital para invertir y reactivar la explotación de la reserva luego de que la entidad estatal Perúpetro descalificara a la compañía para asumir el 79% en el "Contrato de Licencia del Lote 192", con el argumento de que no demostró capacidad financiera.

La puesta en marcha del Lote 192, cerca a la frontera con Ecuador, es clave para abastecer a la modernizada refinería Talara de la estatal Petroperú, que busca salir de una crisis en medio de deudas tras una millonaria inversión en la planta.

"Upland Oil & Gas reitera que cuenta con el capital y el financiamiento suficiente para cumplir con el programa de inversión indicado por Perúpetro (a pesar de considerarlo excesivo) y está dispuesto a brindar una línea de crédito a Petroperú", dijo la compañía petrolera en un comunicado.

Petroperú, que sería el socio minoritario en el Lote 192, ha dicho antes que espera producir hasta 12.000 barriles por día de crudo en esa reserva de petróleo.

"Este importante activo para el país está paralizado hace más de 5 años, dejando de percibir el Estado Peruano más de 1.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante este tiempo", dijo Upland Oil & Gas en su comunicado.

La explotación del Lote 192 se suspendió en gran parte como resultado de una serie de derrames de petróleo que impregnaron la capa superior del suelo tropical, las plantas nativas y los arroyos que fluyen hacia el río Amazonas en el norte del país. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)