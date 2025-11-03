Petrolera Upland Oil & Gas dice que tiene solvencia para reactivar reserva clave en Perú tras descalificación
LA NACION
LIMA, 3 nov (Reuters) - La firma Upland Oil & Gas dijo el lunes que tiene el capital suficiente para invertir y volver a explotar el que fue el mayor lote de petróleo de Perú ubicado en la Amazonía, días después de que la entidad estatal que aprueba los contratos del sector la descalificara alegando que no acreditó capacidad económica.
Upland Oil & Gas, que opera otras reservas en la Amazonía del país, afirmó además que solicitará al directorio de la estatal Perúpetro la "revisión" del proceso de calificación para el Lote 192, en el que la petrolera busca ponerlo en operación. (Reporte de Marco Aquino)
