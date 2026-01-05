Petrolera venezolana PDVSA pide a algunas empresas mixtas que recorten producción de crudo por altos inventarios: fuentes

CARACAS, 4 ene (Reuters) - La petrolera ⁠estatal venezolana PDVSA ⁠está pidiendo a algunas de sus ⁠empresas mixtas que ‌recorten ​producción de crudo mediante ​el cierre de yacimientos o ‌grupos de ‌pozos ante ​al aumento de los inventarios y una escasez de diluyentes, en medio de la parálisis de las exportaciones del país, ⁠según tres fuentes cercanas ​a la decisión.

Las exportaciones de petróleo del país miembro de la OPEP, cuyo depuesto presidente Nicolás Maduro y ⁠su esposa fueron detenidos por fuerzas estadounidenses ​el sábado desatando una profunda crisis política, permanecen paralizadas ‍tras el bloqueo anunciado por Estados Unidos a todos los buques sancionados que entran y salen ​de sus aguas y la incautación de dos cargamentos de petróleo ‍en diciembre. (Reporte de Reuters)