Petrolera venezolana PDVSA pide a algunas empresas mixtas que recorten producción de crudo por altos inventarios: fuentes
CARACAS, 4 ene (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA está pidiendo a algunas de sus empresas mixtas que recorten producción de crudo mediante el cierre de yacimientos o grupos de pozos ante al aumento de los inventarios y una escasez de diluyentes, en medio de la parálisis de las exportaciones del país, según tres fuentes cercanas a la decisión.
Las exportaciones de petróleo del país miembro de la OPEP, cuyo depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos por fuerzas estadounidenses el sábado desatando una profunda crisis política, permanecen paralizadas tras el bloqueo anunciado por Estados Unidos a todos los buques sancionados que entran y salen de sus aguas y la incautación de dos cargamentos de petróleo en diciembre. (Reporte de Reuters)