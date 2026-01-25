Petrolero con crudo pesado venezolano parte hacia EE. UU. según datos de envío

Por Marianna Parraga

HOUSTON, 25 ene (Reuters) - Un buque tanque fletado por Trafigura partió el domingo desde el puerto venezolano de Jose transportando alrededor de un millón de barriles de crudo pesado venezolano al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP), según datos y documentos de LSEG.

Se trata del primer cargamento que va directamente a Estados Unidos como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles pactado este mes entre Caracas y Washington.

Este mes, las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo venezolano como parte del acuerdo, tras lo cual han enviado cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, y desde allí han comercializado y vendido el crudo a refinerías de todo el mundo.

El buque petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, que transporta aproximadamente un millón de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela, es el primero que las comercializadoras envían directamente desde Venezuela a un puerto estadounidense desde que se inició el acuerdo, según los documentos y datos.

Un petrolero más pequeño, el Volans, con bandera de Barbados, también zarpó de Jose el domingo con unos 450.000 barriles de crudo venezolano a la terminal de Bullen Bay en Curazao, según datos de LSEG.

Los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano como parte del acuerdo de suministro hasta la fecha, según datos de transporte. También se están preparando para comenzar a exportar fueloil, según las fuentes y los documentos.

Antes de que Venezuela pueda revertir los recortes de producción que ha implementado durante el bloqueo estadounidense a todos los petroleros sancionados, el país necesita agotar la mayor parte de los más de 40 millones de barriles que ha acumulado en almacenamiento desde el mes pasado.

(Reporte de Marianna Párraga, escrito por Nelson Bocanegra)