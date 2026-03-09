Petrolero griego con carga saudí atraviesa estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento de buques

LONDRES, 9 mar (Reuters) - Un petrolero griego atravesó el estrecho de Ormuz con un cargamento de crudo saudí y con destino a la India, según revelaron el lunes los análisis de las plataformas de seguimiento de buques Kpler y Lloyd's List Intelligence.

Cientos de barcos permanecen anclados a ambos lados del estrecho en medio de la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras los mercados petroleros y navieros buscan cualquier indicio de que se estén reanudando las travesías por esta crítica vía marítima, por la que pasa gran parte del petróleo mundial.

El petrolero Shenlong Suezmax, con una capacidad de 1 millón de barriles, cargó crudo en el puerto saudí de Ras Tanura, según datos independientes de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic. La última vez que registró su posición dentro del estrecho fue el 8 de marzo, antes de actualizar su posición como navegando hacia el puerto indio de Bombay.

La empresa gestora del buque, Dynacom, con sede en Atenas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los precios del crudo llegaron a dispararse a más de US$119 el barril más temprano en el día, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022, ya que algunos productores del golfo Pérsico recortaron el suministro y el temor a una interrupción prolongada del transporte marítimo se apoderó del mercado.

"Todas las partes sin excepción, y repito, sin excepción, deben respetar la libertad de navegación", declaró el lunes Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de transporte marítimo de Naciones Unidas.

"Debo expresar mi profunda preocupación por los recientes ataques a buques mercantes en la región del estrecho de Ormuz", declaró en una reunión de la OMI celebrada en Londres.

Dos petroleros vinculados a Irán realizaron viajes separados a través de Ormuz en los últimos días, según el análisis de Kpler y Lloyd's List Intelligence.

