Petrolero rumbo a Rusia atacado por un dron en el Mar Negro

Así lo comunicó la empresa de datos e inteligencia marítima Lloyd's List Intelligence y otra fuente de seguridad marítima, citado por la prensa internacional.

Según se informó, el barco Elbus, con bandera de Palau, "sufrió un ataque con un vehículo marítimo no tripulado y un dron" el miércoles, que apuntó a su sala de máquinas. No se reportaron heridos entre los 25 miembros de la tripulación, ni ningún derrame.

El barco se dirigía al puerto ruso de Novorossiysk desde Singapur, según se indicó en el aviso de Lloyd's.

Los datos del tráfico marítimo mostraron que el Elbus se detuvo a pocos kilómetros del puerto turco septentrional de Inebolu hoy, después de haber desviado su ruta anterior hacia el este a través del Mar Negro. (ANSA).