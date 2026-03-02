Petrolero se incendia en estrecho de Ormuz tras ataque con drones, dice Guardia Revolucionaria Iraní

EL CAIRO, 2 mar (Reuters) - La Guardia Revolucionaria de Irán informó que un buque cisterna estaba ardiendo en el estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por dos drones, informaron el lunes las agencias de noticias iraníes.

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, ya que conecta a los mayores productores del Golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria identificó el buque como el Athen Nova, en aparente referencia al petrolero con bandera de Honduras Athe Nova, del que afirmó que actuaba "en connivencia con Estados Unidos".

El comunicado no indicaba explícitamente que el buque hubiera sido alcanzado por drones iraníes, aunque el incidente se mencionaba en una línea de un informe sobre las operaciones militares de la Guardia Revolucionaria.

