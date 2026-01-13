Petroleros alcanzados por drones cerca de la terminal de CPC, según fuentes

MOSCÚ, 13 ene (Reuters) - Dos petroleros gestionados por Grecia fueron alcanzados por drones el ⁠martes cerca de la terminal ⁠del Consorcio del Oleoducto del Caspio, que gestiona alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo ⁠de Kazajistán, según ‌seis ​fuentes.

Uno de los petroleros, el Delta Harmony, está gestionado por la ​griega Delta Tankers, según datos de LSEG, y ‌según las fuentes se esperaba que cargara ‌petróleo de Tengizchevroil.

El otro, ​Matilda, está gestionado por la griega Thenamaris y se esperaba que cargara petróleo de Karachaganak, añadieron las fuentes.

Más tarde se reportó que otros dos petroleros, el Freud y el Delta Supreme, también fueron alcanzados por drones cerca de la terminal rusa del CPC en el Mar ⁠Negro, con lo que el número total de buques atacados por drones asciende ​a cuatro, según tres fuentes.

Un funcionario de Thenamaris confirmó que el Matilda fue alcanzado por dos drones mientras esperaba en condiciones de lastre a 30 millas de CPC.

"No hubo heridos y el buque sufrió daños menores en las estructuras de cubierta según una ⁠evaluación inicial, que es totalmente reparable. El buque, en condiciones de ​navegar, se aleja ahora de la zona", declaró el responsable de la empresa.

Delta Tankers no respondió de inmediato a la solicitud de Reuters para ‍hacer comentarios.

Dos fuentes de seguridad marítima señalaron que, al parecer, se produjo un incendio a bordo que fue extinguido rápidamente. CPC declinó hacer comentarios sobre el ataque.

El oleoducto de CPC transporta petróleo a la ​terminal Yuzhnaya Ozereyevka del Mar Negro, cerca de Novorossiisk, en el sur de Rusia.

(Reporte de Reuters en Moscú y Londres; Renee Maltezou en ATenas. Edición de Louise ‍Heavens y Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)