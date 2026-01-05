Petroleros zarpan de Venezuela sin bandera ni documentos de seguridad: datos de transporte marítimo

LONDRES, 5 ene (Reuters) - Petroleros cargados de crudo y combustible venezolano que salieron del país en los últimos días están navegando por aguas internacionales sin bandera conocida ni documentación de seguridad en regla, mostraron datos de transporte marítimo.

Se desconoce la ubicación de los buques desde que salieron de aguas venezolanas.

Todos los buques comerciales tienen que estar registrados, o tener bandera, en parte para cumplir la normativa de seguridad y medio ambiente.

Las sociedades de clasificación de buques prestan servicios de seguridad, como comprobar que los barcos están en condiciones de navegar, y esta certificación es esencial para garantizar el seguro y la entrada en los puertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo a todos los petroleros sancionados con destino a Venezuela a mediados de diciembre, antes de la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en la madrugada del sábado.

Los barcos han zarpado a pesar de que Trump dijo el sábado que un embargo petrolero seguía en plena vigencia tras la detención de Maduro. (Reporte de Jonathan Saul y Marianna Parraga. Editado en español por Lucila Sigal)