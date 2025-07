Pezeshkian, abierto a la diplomacia mientras un asesor de Jamenei condiciona negociar al enriquecimiento de uranio

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este lunes que Teherán sigue creyendo que "la ventana de la diplomacia está abierta", a pesar de las declaraciones de un asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que ha asegurado que si el enriquecimiento de uranio es una condición en las negociaciones, no las habrá. "Seguimos creyendo que la ventana de la diplomacia está abierta y estamos siguiendo este camino pacífico con seriedad y movilizando todas las capacidades políticas", ha asegurado Pezeshkian en un mensaje a la diáspora iraní publicado en la web presidencial, en el que ha subrayado que "el Gobierno no escatima esfuerzos para ampliar los horizontes y abrir las puertas de la diplomacia". Además, ha asegurado que Teherán está "a favor de la diplomacia y del compromiso constructivo y en contra de la guerra". "Utilizaremos todo el capital político y diplomático para eliminar la sombra de la guerra del país, al tiempo que defendemos los derechos naturales del pueblo iraní", ha añadido. Paralelamente, un asesor de Jamenei, Alí Akbar Velayati, ha manifestado también este lunes que, "si las negociaciones se condicionan a la detención del enriquecimiento, dichas negociaciones definitivamente no tendrán lugar", según ha recogido la agencia estatal de noticias iraní IRNA. "No nos oponemos a las negociaciones sin condiciones previas y que mantengan las líneas rojas de la República Islámica", ha afirmado en una reunión con el ministro del Interior pakistaní, Sayed Mohsin Naqvi. "Dicen que Irán debe detener el enriquecimiento, pero esta es una de nuestras líneas rojas", ha insistido. Las declaraciones de Pezeshkian y Velayati se han producido el mismo día en que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha dicho que por ahora "no hay fecha ni lugar determinado para reiniciar las negociaciones" con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. El portavoz ha sostenido que "la diplomacia no debe ser un campo de espectáculo y engaño" y ha reiterado que Irán "era serio sobre la diplomacia y entró (en las conversaciones) con buenas intenciones", antes de recordar que la ofensiva israelí fue desatada dos días antes de la celebración de un sexto encuentro con Estados Unidos en Omán. "No entraremos de nuevo en un proceso así hasta que haya garantías sobre la efectividad de la diplomacia", ha dicho.