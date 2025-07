Pezeshkian tacha de "delirio" las palabras de Trump sobre la destrucción del programa nuclear de Irán

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha tildado este miércoles de "delirio" las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la destrucción del programa nuclear de Teherán y ha asegurado que las autoridades están preparadas para hacer frente a un posible reinicio de la ofensiva militar de Israel en caso de que rompa el alto el fuego alcanzado el 24 de junio. "Nuestras capacidades nucleares están en las mentes de nuestros científicos, no en las instalaciones", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, en la que ha insistido en que Irán continuará enriqueciendo uranio "en el marco de las leyes internacionales", a pesar de los llamamientos desde Washington para el fin de estas actividades. "Trump dice que Irán no debe tener armas nucleares y aceptamos eso, ya que rechazamos las armas nucleares. Es nuestra posición política, religiosa, humanitaria y estratégica", ha dicho. "Creemos en la diplomacia, así que las negociaciones deben tener lugar con una lógica de beneficio mutuo", ha destacado el mandatario iraní. Así, Pezeshkian ha destacado que Irán "no aceptará amenazas o dictados" de cara a unas negociaciones, al tiempo que ha reconocido que Teherán "no es muy optimista" respecto al alto el fuego con Israel, alcanzado tras doce días de conflicto a raíz de una ofensiva lanzada el 12 de junio por el Ejército israelí, a la que se sumó días después Estados Unidos con ataques contra tres instalaciones nucleares. "Estamos totalmente preparados para cualquier nuevo movimiento militar israelí. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para golpear de nuevo en las profundidades de Israel", ha subrayado Pezeshkian, quien ha esgrimido que Teherán "se ha preparado para cualquier escenario y cualquier potencial respuesta". "Israel nos ha dañado y nosotros les dañamos a ellos. Nos dio golpes poderosos y nosotros golpeamos duramente en sus profundidades, pero están ocultando sus pérdidas", ha argumentado, al tiempo que ha dicho que Israel "fracasó completamente" a la hora de "eliminar" a los principales líderes del país durante su ofensiva militar. En este sentido, ha vuelto a asegurar que Israel intentó asesinarlo con un bombardeo durante una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional celebrado el 15 de junio en Teherán, ataque en el que resultó herido de levedad y que achaca a un intento israelí de "sumir al país en el caos para derrocar" a las autoridades.