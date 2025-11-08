Pfizer adquiere Metsea, desarrolladora de fármacos contra la obesidad, tras puja con Novo Nordisk

NUEVA YORK (AP) — El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer firmó un acuerdo para adquirir Metsera Inc., la empresa desarrolladora de medicamentos contra la obesidad en etapa de desarrollo, ganando una pugna contra Novo Nordisk, la farmacéutica danesa detrás de los tratamientos para la pérdida de peso Ozempic y Wegovy.

Metsera, con sede en Nueva York, no tiene productos en el mercado, pero está desarrollando tratamientos orales e inyectables. Esto incluye algunos tratamientos potenciales para la obesidad y la diabetes.

El acuerdo se produce mientras Pfizer intenta desarrollar su propia participación en ese mercado, varios meses después de finalizar el desarrollo de un posible tratamiento en píldora para la obesidad.

En un comunicado emitido el viernes, Metsera dijo que Pfizer adquirirá la empresa por hasta US$86,25 por acción, consistiendo en US$65,60 por acción en efectivo y un derecho de valor contingente que otorga a los titulares pagos adicionales de hasta US$20,65 en efectivo.

Metsera citó riesgos antimonopolio en Estados Unidos en la oferta de Novo, diciendo en su comunicado que la junta ha determinado que los términos revisados de Pfizer representan "la mejor transacción para los accionistas, tanto desde la perspectiva del valor como de la certeza de cierre".

El acuerdo se produce tres días después de que Novo Nordisk aumentara la apuesta en su intento de superar a Pfizer, diciendo el martes que ofrecería pagar hasta US$10.000 millones por Metsera. Eso fue más alto que su oferta anterior de hasta US$9.000 millones, lo que provocó una demanda de Pfizer.

Pfizer también había modificado la oferta que hizo en septiembre de casi US$4.900 millones para proporcionar más efectivo por adelantado, había dicho Metsera.

Pfizer, con sede en Nueva York, informó en un correo electrónico que estaba satisfecha con los términos del acuerdo y espera cerrar la transacción poco después de la reunión de accionistas de Metsera el 13 de noviembre.

Novo Nordisk anunció el sábado que no aumentaría su oferta y dejaría la pugna para adquirir Metsera.

El acuerdo propuesto por Novo había implicado pagar US$62,20 en efectivo por cada acción de Metsera, frente a su oferta anterior de US$56,50. La farmacéutica danesa planeaba añadir un pago de derecho de valor contingente de US$24, otra mejora respecto a su oferta anterior, si se cumplían ciertos hitos de desarrollo y regulación.

