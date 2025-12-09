Pfizer se asocia con YaoPharma para desarrollar un medicamento para controlar el peso

9 dic (Reuters) - Pfizer comunicó el martes la firma de un acuerdo de licencia exclusiva con YaoPharma, filial de la empresa china Shanghai Fosun Pharmaceutical, para desarrollar y comercializar un tratamiento experimental contra el sobrepeso.

El tratamiento YP05002 pertenece a la clase de fármacos agonistas del GLP-1 y se encuentra actualmente en las primeras fases de desarrollo.

Según los términos del acuerdo, YaoPharma completará el ensayo clínico en curso y concederá a Pfizer una licencia exclusiva para seguir desarrollando, fabricando y comercializando YP05002 en todo el mundo.

YaoPharma recibirá un pago inicial de US$150 millones y podría ganar hasta US$1.940 millones en pagos por hitos, además de regalías escalonadas sobre las ventas si se aprueba el fármaco.

El mes pasado, Pfizer cerró la adquisición de Metsera por un importe de hasta US$10.000 millones, con lo que se afianza en el mercado de la obesidad, en rápido crecimiento, tras una feroz guerra de ofertas con Novo Nordisk.

Pfizer había abandonado dos candidatos orales GLP-1 -lotiglipron en 2023 y danuglipron en 2025- por problemas de seguridad hepática, lo que le dejaba sin un medicamento interno viable contra la obesidad.

(Reporte de Christy Santhosh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)