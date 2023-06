PGA, la Gira Europea se unirán a los saudís; ponen fin a la demanda del LIV Golf

El año más destructivo para el golf terminó el martes después de que la Gira de la PGA y la Gira Europea acordaran una fusión con los intereses de Arabia Saudí para crear una operación comercial designada para unificar el golf profesional en todo el mundo.

Como parte del acuerdo se retirarán las demandas en las que está nombrado LIV Golf en contra de las partes con efecto inmediato.

Aún por determinar es cómo golfistas como Brooks Koepka y Dustin Johnson, que se fueron a la LIV de fondo saudí por un bono de nueve dígitos, podrán volver a la Gira de la PGA tras un año fuera.

Tampoco está claro cómo se llevará a cabo la liga LIV Golf en el 2024. El comisionado de la PGA Jay Monahan indicó en un memorandum a los jugadores, que tras una evaluación exhaustiva determinarán cómo integrar al golf por equipos en la gira.

El acuerdo unirá los negocios comerciales y derechos del Fondo de Inversión Público —incluyendo al LIV Golf— con los de la PGA y la Gira Europea. No dieron el nombre de la nueva entidad.

“Ellos iban en su camino, nosotros en el nuestro y después de que mucha reflexión te das cuenta que la tensión en el deporte no es buena”, admitió Monahan en una entrevista telefónica con The Associated Press.

“Tenemos la responsabilidad con la gira y el deporte y creímos que era el momento correcto para tener esa conversación”.

Monahan se dirigía a Toronto para reunirse con los jugadores. Y aunque esto seguramente traerá más ingresos para el golf, la gira tendrá que explicar por qué decidió unirse con un grupo que intentó quitarle a algunos de los mejores jugadores y que fue visto como un ejemplo de lavar su imagen con el deporte.

“Entiendo las críticas”, indicó Monahan. “Para mí, tomas la información que tienes en el momento y tomas la decisión que sea mejor para tus intereses. Las cosas han cambiado. Este fue el momento para tener esta conversación”.

Los jugadores estaban enojados tras enterarse de la fusión en redes sociales. Wesley Bryan publicó en Twitter, “Me siento traicionado y no podré confiar en nadie dentro de la estructura corporativa de la Gira de la PGA por mucho tiempo”.

Una publicación no respeto el embargo sobre el anuncio y lo publicó 30 minutos antes antes de que algunos jugadores siquiera pudieran el leer el memo que les enviaron.

Yasir Al-Rumayyan, el gobernador del fondo soberano saudí, se unirá a la junta de la Gira de la PGA, que continuarán operando sus torneos. Al-Rumayyan se convertirá en presidente del nuevo grupo comercial y Monahan director ejecutivo. La PGA tendrá la mayoría de las acciones en la nueva empresa.

“Desde el comienzo, la iniciativa fue cómo hacer crecer al golf”, aseguró Al-Rumayyan. “Y creo que lo hoy logramos fue exactamente eso”.

Sobre el nuevo rol de Greg Normal, Al-Rumayyan dijo que los detalles del futuro del comisionado de la LIV Golf serán anunciados en las próximas semanas.

En el memo, Monahan le indicó a los jugadores que habrá una gran presencia saudí. Indicó que el fondo invertirá para “convertirse en un patrocinador corporativo de primer nivel” en la Gira de la PGA, la Gira Europea y otras giras internacionales.

Monahan dijo que tomaron la decisión en conjunto a lo largo de siete semanas. El integrante de la junta de la PGA Jimmy Dunne fue el responsable de juntar a Monahan y Al-Rumayyan.

Phil Mickelson y Bryson DeChambeau estuvieron entre los 11 golfistas que presentaron una demanda colectiva contra la Gira de la PGA en agosto. La LIV se unió demandante y la PGA presentó una contrademanda.

