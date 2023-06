PGA, la Gira Europea se unirán a los saudís; ponen fina a la demanda del LIV Golf

El año más destructivo para el golf terminó el martes después de que la Gira de la PGA y la Gira Europea acordaran una fusión con los intereses de Arabia Saudí para crear una operación comercial designada para unificar el golf profesional en todo el mundo.

Como parte del acuerdo se retirarán las demandas en las que está nombrado LIV Golf en contra de las partes con efecto inmediato.

Aún por determinar es cómo golfistas como Brooks Koepka y Dustin Johnson, que se fueron a la LIV de fondo saudí por un bono de nueve dígitos, podrán volver a la Gira de la PGA tras un año fuera.

Tampoco está claro cómo se llevará a cabo la liga LIV Golf en el 2024. El comisionado de la PGA Jay Monahan indicó en un memorandum a los jugadores, que tras una evaluación exhaustiva determinarán cómo integrar al golf por equipos en la gira.

El acuerdo unirá los negocios comerciales y derechos del Fondo de Inversión Público —incluyendo al LIV Golf— con los de la PGA y la Gira Europea. No dieron el nombre de la nueva entidad.

“Ellos iban en su camino, nosotros en el nuestro y después de que mucha reflexión te das cuenta que la tensión en el deporte no es buena”, admitió Monahan en una entrevista telefónica con The Associated Press.

“Tenemos la responsabilidad con la gira y el deporte y creímos que era el momento correcto para tener esa conversación”.

Yasir Al-Rumayyan, el gobernador del fondo soberano saudí, se unirá a la junta de la Gira de la PGA, que continuarán operando sus torneos. Al-Rumayyan se convertirá en presidente del nuevo grupo comercial y Monahan director ejecutivo. La PGA tendrá la mayoría de las acciones en la nueva empresa.

El fondo soberano invertirá en la nueva empresa comercial.

Monahan dijo que tomaron la decisión en conjunto a lo largo de siete semanas.

AP