Philadelphia Union golea en Copa de Campeones Concacaf con dobletes de Korzeniowski y Sullivan

26 feb - Philadelphia Union aseguró el jueves su pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras golear 7-0 a Defence Force de Trinidad y Tobago con dobletes de Stas Korzeniowski y Cavan Sullivan en la última serie de la primera ronda.

El club de la MLS, que en el partido de ida goleó 5-0 como visitante, registró un marcador global de 12-0.

En el partido disputado en el estadio Subaru Park de Filadelfia, el equipo local se puso en ventaja a los siete minutos cuando el colombiano Geiner Martínez definió con un potente zurdazo dentro del área.

El equipo estadounidense aumentó su ventaja a los 10 minutos con un tiro penal que anotó el serbio Jovan Lukic.

Dos minutos después, Korzeniowski metió el tercero al definir de derecha en el área ante la salida del portero tras hacer jugada de pared con Sullivan.

Korzeniowski anotó su doblete a los 47 minutos cuando definió de zurda frente a la portería tras recibir un pase retrasado del ghanés Ezekiel Alladoh.

Ben Bender metió el quinto gol a los 53 minutos con un disparo de derecha dentro del área tras controlar un pase de Sullivan, quien anotó el sexto a los 76 con un remate de zurda dentro del área.

Sullivan cerró la cuenta con su doblete que registró a los 88 minutos cuando remató barriéndose en el área chica un centro de Sal Olivas.

De esta manera, Philadelphia Union enfrentará en los octavos de final al América de México, que en la primera ronda eliminó al Olimpia de Honduras con un marcador global de 2-1.

El miércoles, los clubes de la MLS Cincinnati, Vancouver Whitecaps y LA Galaxy clasificaron a los octavos de final tras eliminar a Universidad O&M de República Dominicana, Cartaginés de Costa Rica y Sporting San Miguelito de Panamá, respectivamente.

Cincinnati enfrentará en los octavos de final al mexicano Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en la primera fase eliminó al canadiense Forge.

Vancouver Whitecaps jugará ante Seattle Sounders, que pasó directo a los octavos de final como campeón de la Leagues Cup 2025.

Mientras que LA Galaxy será rival del jamaiquino Mount Pleasant, que hará su debut en el certamen como el campeón de la Copa del Caribe 2025.

El martes, los clubes estadounidenses Nashville y Los Ángeles FC avanzaron tras eliminar al Atlético Ottawa y Real España de Honduras, respectivamente.

En la siguiente fase, Nashville enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, que pasó directamente a los octavos de final como campeón de la MLS Cup.

Mientras que Los Ángeles FC jugará ante Alajuelense de Costa Rica, que llegó directo a los octavos de final como campeón de la Copa Centroamericana.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)