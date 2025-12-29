Philip Rivers está feliz por tres "juegos extra" aunque pudo ser su último inicio con los Colts

Philip Rivers ha hecho el recorrido postpartido para responder preguntas difíciles docenas de veces durante sus anteriores 17 temporadas en la NFL.

Esta vez parecía diferente.

Con los Colts de Indianápolis eliminados de la postemporada por quinto año consecutivo incluso antes de que Rivers y sus compañeros de equipo salieran al campo el domingo, el semifinalista del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de 44 años sabe que podría haber tomado su último snap como jugador profesional.

"Ha sido una absoluta maravilla durante tres semanas y si ahora volviera atrás y dijera: 'Está bien, ahora sabes todo lo que va a pasar, ¿qué vas a hacer? Lo haría todo de nuevo'", dijo Rivers después de que los Colts perdieran 23-17 ante Jacksonville. "Así que, sí, si es el último, es el último. Pensé que el último fue al salir del campo en Buffalo (en enero de 2021), subiendo por ese túnel y estaba bien con eso. Tuve lágrimas esos días después de eso y estaba en paz con que ese fuera el último. Así que, ciertamente, si lo es (el último), obtuve tres juegos de bonificación más que nunca vi venir".

Rivers proporcionó dos elementos que los Colts (8-8) necesitaban cuando lo sacaron de un retiro de cinco años. Su pasión energizó el vestuario después de que Daniel Jones sufriera una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada, y le dio a los Colts la oportunidad de salir de una histórica caída en la segunda mitad en la que se convirtieron en solo el sexto equipo desde 1970 —y el primero en 30 años— en comenzar 7-1 y perderse los playoffs.

Pero Rivers ha perdido sus tres inicios, con la racha general de los Colts ahora en seis derrotas.

Su intercepción tardía en Seattle terminó con la esperanza de los Colts de una remontada milagrosa. Y una intercepción el domingo en un balón desviado permitió a los Jaguars (12-4) patear el gol de campo que rompió el empate con 6:58 por jugar.

Mientras Rivers asumió la responsabilidad por ambos errores con su típico comportamiento sencillo, sabe que no es el rostro del futuro de los Colts.

Así que con un juego sin sentido restante el próximo fin de semana en Houston, los Colts podrían darle a Rivers un inicio más, pero podría tener sentido para ellos echar un vistazo a Anthony Richardson —la selección número cuatro del draft en 2023— o al novato Riley Leonard. Richardson no ha sido activado de la lista de reservas lesionados pero ha comenzado a practicar.

"Lo resolveré el martes", dijo el entrenador Shane Steichen.

Si la carrera de Rivers ha terminado, nuevamente, cinco años después de que se fuera la primera vez, no tiene remordimientos.

Alquiló un lugar en Indianápolis, trasladó a toda su familia de regreso a Indy para el último mes de la temporada y trajo a docenas de jugadores de la Escuela Secundaria Católica St. Michael en Fairhope, Alabama —donde es el entrenador principal— al Lucas Oil Stadium para ver su último partido como local.

En el inicio de carrera número 423, Rivers superó al miembro del Salón de la Fama Warren Moon como el cuarto quarterback más viejo en comenzar en la NFL. Rivers jugó a los 44 años y 20 días; Moon tenía 44 años y ocho días.

Si hace el inicio número 424, Rivers pasaría a Vinny Testaverde —44 años y 26 días— como el tercero más viejo, solo detrás de Steve DeBerg y el siete veces campeón del Super Bowl Tom Brady.

Rivers ocupa el sexto lugar en la historia de la liga en pases de anotación con 425 y es octavo en la lista de yardas de pase de carrera con 63.984 —justo detrás de Matthew Stafford y a 105 yardas de superar al dos veces ganador del Super Bowl Ben Roethlisberger.

Rivers sabe que puede que no tenga esa oportunidad.

"Voy a estar a bordo y apoyar lo que sea que la organización, Shane y quien sea, como sea que se tome esa decisión", dijo Rivers. "Estoy seguro de que tendré alguna conversación. No será solo una conversación sorpresa el martes para mí. Y voy a estar a bordo para hacer lo que sea mejor para los muchachos".

