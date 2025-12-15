Philip Rivers luce emocionado tras casi llevar a Colts a victoria en su regreso del retiro

SEATTLE (AP) — Philip Rivers contuvo las lágrimas al considerar qué mensaje enviaría a sus hijos, o a los jóvenes después de casi llevar a los Colts de Indianápolis a la victoria a los 44 años.

"Hay dudas, y son reales", expresó Rivers, emocionándose brevemente. "La apuesta segura garantizada es irse a casa y no intentarlo, y la otra es, 'Veamos qué pasa'. Espero que en ese sentido pueda ser algo positivo para algunos jóvenes".

Rivers terminó un retiro de casi cinco años para ser titular el domingo contra los Seahawks de Seattle y jugó en un nivel eficiente para los desesperados Colts, que recurrieron al futuro miembro del Salón de la Fama después de que Daniel Jones se perdiera la temporada por un desgarro del tendón de Aquiles.

Lanzó un pase de anotación en la primera mitad, jugó mayormente sin errores y movió a los Colts a la posición para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe con 47 segundos restantes. Pero Jason Myers respondió con uno de 56 yardas que dio a los Seahawks una victoria de 18-16.

Fue un día notable para el veterano que ha pasado los últimos años entrenando fútbol americano de secundaria en su natal Alabama.

Rivers recibió algunos golpes duros de la sólida defensiva de los Seahawks, e incluso los disfrutó.

"Nunca me molestó esa parte", comentó Rivers. "Mi esposa siempre me dice que estoy loco porque ha habido veces en los últimos tres o cuatro años que dije, 'Desearía poder lanzar y ser golpeado, fuerte'".

Esto no fue un acto de novedad, como podría haber parecido cuando los Colts firmaron al semifinalista del Salón de la Fama para su escuadra de práctica hace menos de una semana. Los Colts del entrenador Shane Steichen, que comenzaron la temporada 7-1 pero están tratando de detener un colapso en la segunda mitad, sabían lo que estaban obteniendo del veterano.

Rivers terminó 18 de 27 para 120 yardas con un touchdown y una intercepción, con la intercepción llegando en su último pase mientras intentaba forzar el balón por el campo en los segundos finales.

"Solo estaba agradecido, agradecido, de estar ahí", manifestó Rivers. "Y fue una explosión, pero obviamente las emociones ahora son de decepción. Esto no se trata de mí. Tenemos un equipo luchando como locos para intentar mantenerse con vida y entrar en la postemporada".

Los Colts (8-6) han perdido cuatro seguidos y cinco de seis, y están fuera de los playoffs de la Conferencia Americana con tres juegos restantes. Están detrás de Jacksonville y Houston en la AFC Sur.

Steichen llamó a un juego conservador, confiando en correr el balón y controlar el reloj. Rivers lanzó mayormente pases cortos hacia el exterior, pases de seguridad y pantallas.

"Salió y nos dio una oportunidad de ganarlo", señaló Steichen.

Rivers sufrió dos capturas, y mostró su edad en la primera. Tropezó mientras evadía la presión de Boye Mafe, se levantó, y luego cayó de nuevo.

Rivers bombeó su puño derecho y soltó un rugido después de lanzar un pase de touchdown de siete yardas a Josh Downs con 1:33 restantes en la primera mitad para poner a los Colts arriba 13-3.

Fue el primer pase de touchdown de Rivers desde que lanzó uno de 27 yardas a Jack Doyle en la derrota de los Colts 27-24 ante Buffalo en un juego de comodines el nueve de enero de 2021. También se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NFL en lanzar un pase de TD a los 44 años o más, uniéndose a Tom Brady, George Blanda, Steve DeBerg y Vinny Testaverde.

"Han pasado 1.800 días desde que lancé un touchdown, o una intercepción para el caso. Así que tenemos ambas (casillas) marcadas", dijo Rivers.

Rivers fue elegido el mes pasado como uno de los 26 semifinalistas para la clase del Salón de la Fama de 2026, pero ahora tendrá su elegibilidad retrasada. Un jugador debe estar fuera de la liga durante al menos cinco años antes de que su candidatura pueda ser considerada. Lo más pronto que Rivers puede ser candidato es para la clase de 2031.

Se encuentra entre los diez mejores en la historia de la NFL en victorias, intentos, completaciones, yardas por pase, pases de touchdown y juegos de 300 yardas.

Desde su retiro, ha estado entrenando en la Escuela Secundaria Católica St. Michael en Fairhope, Alabama, donde el equipo organizó una fiesta para ver el partido el domingo. Los jugadores de Rivers estaban en su mente mientras regresaba a la NFL.

"Tal vez inspire o enseñe a no huir o tener miedo de lo que pueda o no pueda suceder", expresó Rivers.

