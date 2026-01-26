Philip Rivers se retira de la consideración para ser entrenador de los Bills, según fuentes de AP

ORCHARD PARK, Buffalo, EE.UU. (AP) — Philip Rivers notificó a los Bills de Buffalo que se retira de la consideración para el puesto de entrenador en jefe del equipo, informaron dos personas con conocimiento de la decisión a The Associated Press el lunes

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones eran privadas. The Athletic fue el primer medio en informar la noticia

El mariscal de campo de 44 años, que salió de su retiro el mes pasado y fue titular en tres juegos con los Colts de Indianápolis, fue entrevistado por los Bills el viernes. El proceso de búsqueda de Buffalo comenzó el miércoles, dos días después de que Sean McDermott fuera despedido tras un mandato de nueve años

Rivers fue considerado uno de los candidatos más intrigantes de Buffalo, a pesar de no tener experiencia previa como entrenador en la NFL. Entre su regreso a los Colts este año, después de retirarse por primera vez tras la temporada 2020, pasó cinco años entrenando a un equipo de secundaria en su natal Alabama

Por el lado positivo, Rivers adquirió un extenso conocimiento ofensivo y estableció valiosas conexiones con entrenadores y jugadores durante sus 18 temporadas en la NFL, las primeras 16 con los Chargers. También cuenta con el respeto de Josh Allen por haber sido su mentor, compartiendo ambos el mismo agente

Allen está participando en el proceso de entrevistas liderado por el gerente general Brandon Beane y el propietario Terry Pegula

Incluyendo a Rivers, Buffalo se ha reunido con siete candidatos después de entrevistar a Grant Udinski, el coordinador ofensivo de los Jaguars de Jacksonville, el domingo

El lunes, los Bills tenían programada una entrevista con Davis Webb, el coordinador del juego de pase y coach de quarterbacks de los Broncos, Davis Webb, un día después de que Denver perdiera ante New England en el juego de campeonato de la AFC

Webb, de 30 años, es un ex mariscal de campo y pasó tres de sus siete temporadas en la NFL en Buffalo, principalmente en el equipo de práctica. Allen habló muy bien de las ideas e influencia de Webb durante su tiempo en Buffalo

La búsqueda de entrenador de Buffalo no tiene un calendario definitivo, y los Bills no han revelado cuántos candidatos más esperan entrevistar

