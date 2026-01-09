Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco, murió en Madrid

Su hija mayor, Victoria, anunció la noticia en un comunicado publicado en redes sociales. "Dejó este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero en Madrid, tras una larga y hermosa vida llena de aventuras", decía el mensaje.

Philippe Junot, cuya imagen se asocia con la de un conocido playboy de la década de 1970, fue también el padre de Isabel Junot, marquesa de Cubas, nacida en 1991 de su posterior matrimonio con la aristócrata española Nina Yáñez de Arcocha, con quien se casó más de una década después de su divorcio de Carolina de Mónaco. (ANSA).