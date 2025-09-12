Philipsen gana la 19ª etapa de la Vuelta y el líder Vingegaard obtiene una bonificación

GUIJUELO, España, 12 sep (Reuters) - El belga Jasper Philipsen sumó su tercera victoria en la Vuelta a España de este año al esprintar al final de la 19ª etapa, mientras que el líder de la general, Jonas Vingegaard, añadió el viernes cuatro segundos a su ventaja sobre Joao Almeida.

Tras 160 kilómetros relativamente llanos por el centro-oeste de España, Philipsen (Alpecin-Deceuninck) irrumpió en cabeza cerca de la meta y nunca pudo ser alcanzado. El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) fue el primero en mover ficha, pero no pudo resistirse a Philipsen y cruzó segundo la meta, con el venezolano Orluis Aular (Movistar) tercero.

Vingegaard (Visma-Lease a Bike) llegó con el pelotón tras conseguir unos inesperados cuatro segundos de bonificación en el sprint intermedio de Salamanca, a 60 kms de la meta, sorprendiendo a su principal rival, Almeida (UAE Team Emirates-XRG).

La penúltima etapa del sábado es una brutal ruta montañosa que ofrecerá a Almeida la última oportunidad realista de alcanzar a Vingegaard.

Sin oportunidad para que los velocistas luchasen por el triunfo desde que ganó la octava etapa en Zaragoza, Philipsen aprovechó su oportunidad con un sprint en el ascenso final, después de que su equipo lo preparó a la perfección.

"Fue un final muy duro y después de 11 días sin ir tan al fondo duele", dijo Philipsen a TNT Sport. "Los 250 metros finales eran más llanos, pero antes de eso el equipo lo hizo increíble. Me costó en la parte central, pero empujé y cuando vi la línea de meta fue muy bonito. Intentaremos repetir el domingo. Han sido tres semanas duras".

Vingegaard, que se acerca a su primer triunfo en la Vuelta tras ganar dos veces el Tour de Francia, perdió algunos segundos en la contrarreloj del jueves, pero amplió su ventaja sobre Almeida con un ataque inesperado en el centro de Salamanca.

El equipo UAE Team Emirates-XRG de Almeida no se percató del movimiento del danés, que cruzó la línea del sprint intermedio por detrás de Jakub Otruba, que se pasó la mitad de la carrera en solitario tras una escapada inicial.

Vingegaard se ha mostrado cómodo con el maillot rojo y los cuatro segundos extra le darán un impulso de cara a la etapa del sábado, de 165 kms, que finaliza en la Bola del Mundo, en la cima del puerto de Navacerrada, y cuenta con cinco ascensiones categorizadas.

