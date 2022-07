Philipsen gana la última etapa de un Tour que se lleva Vingegaard

El belga Jasper Philipsen (Alpecin) se impuso al esprint este domingo en los Campos Elíseos de París en la 21ª y última etapa de un Tour conquistado por primera vez por el danés Jonas Vingegaard (Jumbo).

A sus 25 años, Vingegaard anotó por primera vez su nombre en el palmarés de la mítica carrera, un año después de su segundo puesto detrás de Tadej Pogacar.

En esta ocasión el danés derrotó al esloveno, que había ganado las dos últimas ediciones, y que se quedó a cerca de 3 minutos y medio al término de los 3.350 kilómetros de recorrido.

El galés Geraint Thomas, ganador en 2018 y segundo un año después, accedió por tercera ocasión al podio, con 36 años. El colombiano Nairo Quintana finalizó sexto en la general.

En los 115,6 kilómetros de la última etapa, transformada como es tradición en un desfile hasta el circuito final, el equipo Jumbo celebró su triunfo casi total.

Vingegaard se llevó los maillots amarillo y de lunares al mejor escalador. Van Aert, el verde de la clasificación por puntos. El blanco, el de mejor joven, fue para Pogacar.

La formación neerlandesa se apuntó además seis etapas, tres de ellas para Van Aert, aunque la clasificación por puntos la ganó la formación Ineos.

En los Campos Elíseos, Van Aert, elegido como el corredor más combativo en las tres semanas, se abstuvo de pelear por un esprint que ya ganó el año pasado.

Philipsen, ya ganador de la 15ª etapa en Carcasona, superó al neerlandés Dylan Groenewegen y al noruego Alexander Kristoff.

- Clasificación de la 21ª y última etapa:

1. Jasper Philipsen (BEL/Corendon - Circus) 2 h 58:32.

(media: 39,0 km/h)

2. Dylan Groenewegen (NED) a 0.

3. Alexander Kristoff (NOR) 0.

4. Jasper Stuyven (BEL) 0.

5. Peter Sagan (SVK) 0.

6. Jérémy Lecroq (FRA) 0.

7. Danny van Poppel (NED) 0.

8. Caleb Ewan (AUS) 0.

9. Hugo Hofstetter (FRA) 0.

10. Fred Wright (GBR) 0.

11. Luca Mozzato (ITA) 0.

12. Alberto Dainese (ITA) 0.

13. Fabio Jakobsen (NED) 0.

14. Andrea Pasqualon (ITA) 0.

15. Nairo Quintana (COL) 0.

16. Stefan Küng (SUI) 0.

17. Alexey Lutsenko (KAZ) 0.

18. Andrej Zeits (KAZ) 0.

19. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) 0.

20. Tadej Pogacar (SLO) 0.

21. Cyril Barthe (FRA) 0.

22. Simone Velasco (ITA) 0.

23. Romain Bardet (FRA) 0.

24. Matteo Jorgenson (USA) 0.

25. Aleksander Vlasov (RUS) 0.

26. Tony Gallopin (FRA) 0.

27. Edvald Boasson Hagen (NOR) 0.

28. Luka Mezgec (SLO) 0.

29. Luis León Sánchez (ESP) 0.

30. Valentin Madouas (FRA) 0.

31. Alberto Bettiol (ITA) 0.

32. Krists Neilands (LAT) 0.

33. Toms Skujinš (LAT) 0.

34. Adam Yates (GBR) 0.

35. Gregor Mühlberger (AUT) 0.

36. Sebastian Schönberger (AUT) 0.

37. Andreas Leknessund (NOR) 0.

38. Lukasz Owsian (POL) 0.

39. Geraint Thomas (GBR) 0.

40. Nélson Oliveira (POR) 0.

41. Connor Swift (GBR) 0.

42. Nicholas Schultz (AUS) 0.

43. Bob Jungels (LUX) 0.

44. Aliaksandr Riabushenko (BLR) 0.

45. Martijn Tusveld (NED) 0.

46. Neilson Powless (USA) 0.

47. Franck Bonnamour (FRA) 0.

48. Maciej Bodnar (POL) 0.

49. Amaury Capiot (BEL) 23.

50. Georg Zimmerman (GER) 23.

51. Sven Erik Bystrøm (NOR) 23.

52. Silvan Dillier (SUI) 23.

53. Ion Izagirre (ESP) 23.

54. Dylan van Baarle (NED) 23.

55. Thibaut Pinot (FRA) 23.

56. Mads Pedersen (DEN) 23.

57. Matej Mohoric (SLO) 23.

58. Dmitriy Gruzdev (KAZ) 23.

59. Kévin Geniets (LUX) 23.

60. Florian Sénéchal (FRA) 23.

61. Kristian Sbaragli (ITA) 23.

62. Kobe Goossens (BEL) 23.

63. Louis Meintjies (RSA) 23.

64. Michael Matthews (AUS) 23.

65. John Degenkolb (GER) 34.

66. Nils Eekhoff (NED) 34.

67. David Gaudu (FRA) 34.

68. Maxime Bouet (FRA) 34.

69. Stefan Bissegger (SUI) 34.

70. Adrien Petit (FRA) 34.

71. Benjamin Thomas (FRA) 42.

72. Mathieu Burgaudeau (FRA) 45.

73. Jonathan Castroviejo (ESP) 45.

74. Albert Torres (ESP) 45.

75. Brent Van Moer (BEL) 48.

76. Christophe Laporte (FRA) 51.

77. Jonas Vingegaard (DEN) 51.

78. Wout van Aert (BEL) 51.

79. Sepp Kuss (USA) 51.

80. Tiesj Benoot (BEL) 51.

81. Edward Planckaert (BEL) 51.

82. Patrick Konrad (AUT) 53.

83. Brandon McNulty (USA) 53.

84. Guy Niv (ISR) 53.

85. Michael Storer (AUS) 53.

86. Antoine Duchesne (CAN) 53.

87. Olivier Le Gac (FRA) 53.

88. Hugo Houle (CAN) 53.

89. Dylan Teuns (BEL) 53.

90. Joe Dombrowski (USA) 53.

91. Pierre Rolland (FRA) 57.

92. Anthony Turgis (FRA) 57.

93. Pierre-Roger Latour (FRA) 57.

94. Thomas Pidcock (GBR) 58.

95. Marco Haller (AUT) 1:00.

96. Florian Vermeersch (BEL) 1:02.

97. Matis Louvel (FRA) 1:06.

98. Daniel Martínez (COL) 1:10.

99. Carlos Verona (ESP) 1:12.

100. Rigoberto Urán (COL) 1:12.

101. Kamil Gradek (POL) 1:12.

102. Owain Doull (GBR) 1:16.

103. Yves Lampaert (BEL) 1:31.

104. Alexis Gougeard (FRA) 1:31.

105. Cyril Lemoine (FRA) 1:31.

106. Amund Grondahl Jansen (NOR) 1:31.

107. Simon Geschke (GER) 1:31.

108. Stan Dewulf (BEL) 1:31.

109. Alexander Krieger (GER) 1:47.

110. Pierre-Luc Perichon (FRA) 1:49.

111. Frederik Frison (BEL) 1:49.

112. Nils Politt (GER) 1:49.

113. Felix Großschartner (AUT) 1:49.

114. Quinn Simmons (USA) 1:52.

115. Philippe Gilbert (BEL) 2:08.

116. Filippo Ganna (ITA) 2:14.

117. Luke Rowe (GBR) 2:14.

118. Giulio Ciccone (ITA) 2:14.

119. Bauke Mollema (NED) 2:27.

120. Taco van der Hoorn (NED) 2:32.

121. Jan Tratnik (SLO) 2:49.

122. Marc Hirschi (SUI) 2:49.

123. Mikkel Bjerg (DEN) 2:49.

124. Chris Hamilton (AUS) 2:55.

125. Benoît Cosnefroy (FRA) 3:01.

126. Jack Bauer (NZL) 3:10.

127. Anthony Perez (FRA) 3:10.

128. Mattia Cattaneo (ITA) 3:32.

129. Guillaume Van Keirsbulck (BEL) 4:02.

130. Andrea Bagioli (ITA) 4:14.

131. Christopher Juul-Jensen (DEN) 4:29.

132. Maximilian Schachmann (GER) 5:24.

133. Jonas Rutsch (GER) 5:24.

134. Mikkel Honoré (DEN) 6:44.

135. Andreas Kron (DEN) 6:44.

No se presentaron Gorka Izagirre (ESP), Guillaume Boivin (CAN) y Michael Woods (CAN).

- Clasificación general individual:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 79 h 33:20.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) a 2:43.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 7:22.

4. David Gaudu (FRA/GFJ) 13:39.

5. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 15:46.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 16:33.

7. Romain Bardet (FRA/DSM) 18:11.

8. Louis Meintjies (RSA/INT) 18:44.

9. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 22:56.

10. Adam Yates (GBR/INE) 24:52.

11. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 35:59.

12. Bob Jungels (LUX/AG2) 45:23.

13. Neilson Powless (USA/EF1) 46:57.

14. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 49:18.

15. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 50:25.

16. Patrick Konrad (AUT/BOR) 56:54.

17. Thomas Pidcock (GBR/INE) 1 h 01:15.

18. Sepp Kuss (USA/JUM) 1 h 02:29.

19. Dylan Teuns (BEL/BAH) 1 h 11:30.

20. Brandon McNulty (USA/UAE) 1 h 31:19.

21. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1 h 33:57.

22. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 35:55.

23. Nicholas Schultz (AUS/BIK) 1 h 39:41.

24. Hugo Houle (CAN/ISR) 1 h 42:14.

25. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 45:57.

26. Rigoberto Urán (COL/EF1) 1 h 48:18.

27. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 53:03.

28. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 1 h 57:31.

29. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 1 h 59:03.

30. Daniel Martínez (COL/INE) 2 h 00:55.

31. Simone Velasco (ITA/AST) 2 h 04:24.

32. Dylan van Baarle (NED/INE) 2 h 15:34.

33. Stefan Küng (SUI/GFJ) 2 h 15:46.

34. Sebastian Schönberger (AUT/BBH) 2 h 16:55.

35. Michael Storer (AUS/GFJ) 2 h 23:15.

36. Tiesj Benoot (BEL/JUM) 2 h 23:34.

37. Tony Gallopin (FRA/TRE) 2 h 25:11.

38. Chris Hamilton (AUS/DSM) 2 h 25:38.

39. Andrej Zeits (KAZ/AST) 2 h 26:22.

40. Ion Izagirre (ESP/COF) 2 h 30:08.

41. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2 h 34:44.

42. Lukasz Owsian (POL/ARK) 2 h 37:48.

43. Joe Dombrowski (USA/AST) 2 h 37:51.

44. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 39:40.

45. Simon Geschke (GER/COF) 2 h 41:23.

46. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2 h 44:04.

47. Kobe Goossens (BEL/INT) 2 h 46:07.

48. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 2 h 48:08.

49. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 2 h 51:34.

50. Maxime Bouet (FRA/ARK) 2 h 51:56.

51. Andrea Pasqualon (ITA/INT) 2 h 56:22.

52. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 57:39.

53. Felix Großschartner (AUT/BOR) 2 h 58:15.

54. Benjamin Thomas (FRA/COF) 3 h 03:38.

55. Fred Wright (GBR/BAH) 3 h 04:08.

56. Nils Politt (GER/BOR) 3 h 10:29.

57. Pierre-Roger Latour (FRA/TOT) 3 h 12:06.

58. Edvald Boasson Hagen (NOR/TOT) 3 h 12:58.

59. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 3 h 16:44.

60. Silvan Dillier (SUI/ALP) 3 h 17:17.

61. Toms Skujinš (LAT/TRE) 3 h 17:28.

62. Antoine Duchesne (CAN/GFJ) 3 h 18:18.

63. Pierre-Luc Perichon (FRA/COF) 3 h 25:32.

64. Martijn Tusveld (NED/DSM) 3 h 28:03.

65. Stan Dewulf (BEL/AG2) 3 h 29:18.

66. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 3 h 30:36.

67. Quinn Simmons (USA/TRE) 3 h 30:44.

68. Mathieu Burgaudeau (FRA/TOT) 3 h 32:06.

69. Pierre Rolland (FRA/BBH) 3 h 34:33.

70. Connor Swift (GBR/ARK) 3 h 35:05.

71. Kristian Sbaragli (ITA/ALP) 3 h 36:18.

72. Jan Tratnik (SLO/BAH) 3 h 37:31.

73. Andreas Kron (DEN/LOT) 3 h 37:37.

74. Matis Louvel (FRA/ARK) 3 h 40:06.

75. Christophe Laporte (FRA/JUM) 3 h 40:10.

76. Philippe Gilbert (BEL/LOT) 3 h 41:54.

77. Guy Niv (ISR/ISR) 3 h 44:22.

78. Michael Matthews (AUS/BIK) 3 h 45:59.

79. Krists Neilands (LAT/ISR) 3 h 46:16.

80. Cyril Barthe (FRA/BBH) 3 h 48:34.

81. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 3 h 49:28.

82. Hugo Hofstetter (FRA/ARK) 3 h 49:57.

83. Stefan Bissegger (SUI/EF1) 3 h 51:46.

84. Anthony Perez (FRA/COF) 3 h 52:20.

85. Amaury Capiot (BEL/ARK) 3 h 52:55.

86. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 52:57.

87. Marco Haller (AUT/BOR) 3 h 53:05.

88. Olivier Le Gac (FRA/GFJ) 3 h 56:05.

89. Alexis Gougeard (FRA/BBH) 3 h 58:15.

90. Owain Doull (GBR/EF1) 3 h 58:19.

91. Benoît Cosnefroy (FRA/AG2) 3 h 58:31.

92. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 3 h 59:10.

93. Sven Erik Bystrøm (NOR/INT) 3 h 59:19.

94. Jonas Rutsch (GER/EF1) 3 h 59:21.

95. Filippo Ganna (ITA/INE) 4 h 03:31.

96. Mattia Cattaneo (ITA/QST) 4 h 03:52.

97. Aliaksandr Riabushenko (BLR/AST) 4 h 04:20.

98. Andrea Bagioli (ITA/QST) 4 h 10:00.

99. Mads Pedersen (DEN/TRE) 4 h 11:50.

100. Alberto Dainese (ITA/DSM) 4 h 14:14.

101. Luka Mezgec (SLO/BIK) 4 h 16:13.

102. Alexander Kristoff (NOR/INT) 4 h 17:14.

103. Luca Mozzato (ITA/BBH) 4 h 18:54.

104. Alexander Krieger (GER/ALP) 4 h 19:42.

105. John Degenkolb (GER/DSM) 4 h 23:05.

106. Luke Rowe (GBR/INE) 4 h 26:40.

107. Florian Sénéchal (FRA/QST) 4 h 28:14.

108. Florian Vermeersch (BEL/LOT) 4 h 28:53.

109. Danny van Poppel (NED/BOR) 4 h 30:28.

110. Edward Planckaert (BEL/ALP) 4 h 33:44.

111. Adrien Petit (FRA/INT) 4 h 35:05.

112. Mikkel Honoré (DEN/QST) 4 h 36:55.

113. Cyril Lemoine (FRA/BBH) 4 h 37:29.

114. Dmitriy Gruzdev (KAZ/AST) 4 h 37:36.

115. Maciej Bodnar (POL/TOT) 4 h 39:32.

116. Peter Sagan (SVK/TOT) 4 h 39:48.

117. Dylan Groenewegen (NED/BIK) 4 h 40:55.

118. Kamil Gradek (POL/BAH) 4 h 42:46.

119. Nils Eekhoff (NED/DSM) 4 h 42:46.

120. Yves Lampaert (BEL/QST) 4 h 46:14.

121. Brent Van Moer (BEL/LOT) 4 h 49:07.

122. Jack Bauer (NZL/BIK) 4 h 51:05.

123. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/ALP) 4 h 54:12.

124. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 5 h 00:13.

125. Taco van der Hoorn (NED/INT) 5 h 02:34.

126. Jérémy Lecroq (FRA/BBH) 5 h 13:49.

127. Marc Hirschi (SUI/UAE) 5 h 15:09.

128. Christopher Juul-Jensen (DEN/BIK) 5 h 15:26.

129. Anthony Turgis (FRA/TOT) 5 h 20:17.

130. Fabio Jakobsen (NED/QST) 5 h 23:38.

131. Frederik Frison (BEL/LOT) 5 h 30:19.

132. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/LOT) 5 h 31:25.

133. Amund Grondahl Jansen (NOR/BIK) 5 h 31:27.

134. Albert Torres (ESP/MOV) 5 h 36:33.

y 135. Caleb Ewan (AUS/LOT) 5 h 40:42.

- Clasificación general por puntos:

1. Wout van Aert (BEL/JUM) 480 pts

2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 286

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 250

4. Christophe Laporte (FRA/JUM) 171

5. Fabio Jakobsen (NED/QST) 159

6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 158

7. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 157

8. Michael Matthews (AUS/BIK) 133

9. Peter Sagan (SVK/TOT) 120

10. Dylan Groenewegen (NED/BIK) 116

- Clasificación general de la montaña:

1. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 72 pts

2. Simon Geschke (GER/COF) 65

3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 61

4. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 61

5. Wout van Aert (BEL/JUM) 59

6. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 52

7. Louis Meintjies (RSA/INT) 39

8. Neilson Powless (USA/EF1) 37

9. Pierre-Roger Latour (FRA/TOT) 35

10. Geraint Thomas (GBR/INE) 32

- Clasificación general por equipos:

1. Ineos 239 h 03:03.

2. Groupama-FDJ a 37:33.

3. jumbo 44:54.

4. Bora 1 h 48:45.

5. Movistar 2 h 11:22.

6. UAE Emirates 2 h 19:54.

7. Bahrain 2 h 58:32.

8. Sunweb 3 h 26:08.

9. Arkea - Samsic 3 h 56:51.

10. Astana 3 h 59:00.

11. Education First 4 h 02:45.

12. Israel Academy 4 h 06:24.

13. Trek 4 h 17:39.

14. Wanty 4 h 21:37.

15. AG2R La Mondiale 5 h 28:20.

16. Cofidis 5 h 51:30.

17. Vital Concept Cycling Club 6 h 36:58.

18. Mitchelton 8 h 00:37.

19. Total Direct Energie 8 h 11:13.

20. Corendon - Circus 9 h 19:09.

21. Lotto 9 h 35:44.

22. Quick Step 10 h 43:13.

- Clasificación general de los jóvenes:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 79 h 36:03.

2. Thomas Pidcock (GBR/INE) a 58:32.

3. Brandon McNulty (USA/UAE) 1 h 28:36.

4. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1 h 31:14.

5. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 1 h 54:48.

6. Michael Storer (AUS/GFJ) 2 h 20:32.

7. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 36:57.

8. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 2 h 45:25.

9. Fred Wright (GBR/BAH) 3 h 01:25.

10. Stan Dewulf (BEL/AG2) 3 h 26:35.

Bur-mcd