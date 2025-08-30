Philipsen gana su segunda etapa en la Vuelta, Traeen continúa líder

El belga Jasper Philipsen logró este sábado su segunda victoria en la Vuelta a España, al imponerse al esprint en la octava etapa entre Monzón Templario y Zaragoza, de 163,5 km, tras la que el noruego Torstein Traeen conserva el maillot rojo de líder.

Philipsen, quien ya venció en la primera etapa de la presente edición de la Vuelta, con final en Novara (noroeste de Italia), superó en el esprint al italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.

En la general, se mantiene al frente Traeen, con 2:33 de ventaja respecto al danés Jonas Vingegaard y 2:41 sobre el portugués Joao Almeida.

rsc/mcd