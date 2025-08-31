Piastri aún no se siente cómodo con la ventaja de 34 puntos en Fórmula Uno

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Países Bajos, 31 ago (Reuters) - El piloto de McLaren Oscar Piastri restó importancia a su ventaja de 34 puntos en el campeonato de Fórmula Uno el domingo y dijo que todavía no se sentía cómodo.

El australiano consiguió su séptima victoria en 15 carreras para forjar aún más su ventaja después de que su rival más cercano por el título y compañero de equipo, Lando Norris, sufriera la agonía de retirarse del Gran Premio de Países Bajos con el automóvil humeante.

El margen significa que Piastri puede terminar segundo en las próximas cuatro carreras, incluso si Norris las gana todas, y después quedan cinco, y conservar el liderato de la general.

No es que tuviera intención de hacerlo.

"Aún queda mucho camino por recorrer. Tengo que seguir empujando e intentando ganar carreras. Yo no diría que es un margen muy cómodo", dijo Piastri a periodistas en Zandvoort.

"Como hemos visto hoy, puede cambiar con un DNF (no finalizado) muy, muy rápido. Así que a estas alturas del año, no es una diferencia cómoda".

Siete victorias en una temporada ya es cosa de campeones, varios de los cuales han ganado títulos con menos que eso, y Piastri ya ha subido al podio 13 veces en 2025.

Sus nueve victorias en F1 igualan ahora el palmarés de su mánager y compatriota Mark Webber, y el domingo fue su primer "gran slam", en el que salió desde la pole, marcó la vuelta rápida y lideró todas las vueltas hasta la bandera a cuadros.

Norris ha ganado cinco veces y ha subido 12 veces al podio.

"Controlé la carrera cuando lo necesité y, obviamente, fue increíblemente desafortunado para Lando al final, pero sentí que tenía el control de la misma y simplemente utilicé el ritmo cuando lo necesité", dijo Piastri sobre su jornada.

"El comienzo de este fin de semana se presentaba difícil, pero he conseguido hacerlo bien en la sesión clasificatoria. Estoy contento con el ritmo que he tenido hoy. Muy, muy contento", agregó. "Un par de automóviles de seguridad lo animaron un poco, y lo capeamos todo". (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Manuel Farías)