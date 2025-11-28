Piastri, de McLaren, gana la pole para la esprint del Gran Premio de Catar
El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá el sábado en cabeza de la carrera esprint del Gran Premio de Catar, penúltima prueba de la temporada de la Fórmula 1, tras haber logrado el mejor tiempo en la clasificación del viernes en el circuito de Lusail.
Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene una primera oportunidad de hacerse con el título mundial al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.
El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull y con chances de pelear por la corona, será sexto en la parrilla, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda, quinto.
