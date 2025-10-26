Piastri desconcertado por la "misteriosa" falta de velocidad mientras Norris logra la pole

```html

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - El líder de la Fórmula Uno, Oscar Piastri, dijo que su pérdida de velocidad fue "un poco misteriosa" después de luchar por el séptimo lugar en la parrilla de clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, mientras que su compañero de equipo Lando Norris consiguió la pole position.

Norris superó en la vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez el sábado con un tiempo 0,6 segundos más rápido que el australiano. Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari, fueron segundo y tercero.

Piastri se clasificó octavo, pero subió un lugar gracias a que el español Carlos Sainz de Williams sufrió una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida en Austin.

"Estoy un poco frustrado por cómo ha ido la sesión. Hay muchas cosas de las que podría preocuparme, pero al final, estar tan lejos cuando sientes que has hecho un trabajo razonable es una situación difícil", dijo Piastri a periodistas.

La diferencia entre los compañeros de McLaren se ha mantenido constante durante todo el fin de semana, lo que ha dejado a Piastri buscando respuestas.

"Claramente, uno de los coches fue rápido (hoy), así que tenemos que intentar averiguar por qué no lo soy", cuestionó.

Lo que fue particularmente frustrante para el piloto de 24 años, que tiene 14 puntos de ventaja sobre Norris y 40 sobre Max Verstappen de Red Bull, quien clasificó quinto, fue que sintió que no ha cambiado fundamentalmente su enfoque.

"No he cambiado mucho mi forma de pilotar desde el comienzo de la temporada, e incluso hace algunas carreras, cuando todo iba realmente bien. Es difícil señalar dónde ha fallado el tiempo por vuelta este fin de semana", declaró.

A pesar de la frustración, se mantiene optimista sobre las perspectivas de la carrera del domingo.

"Lo haré lo mejor que pueda, creo que si consigo liberar el ritmo del coche, podremos divertirnos. Simplemente vamos a intentar liberarlo", agregó el australiano.

(Reporte de Angélica Medina. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

```