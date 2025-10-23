Piastri dice que él y Norris empiezan desde cero en Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - El líder de la Fórmula Uno, Oscar Piastri, dijo el jueves que él y su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, correrán en el Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana sin mayores consecuencias después de las colisiones entre ellos en Singapur y Estados Unidos.

Norris, a 14 puntos de Piastri y el rival más cercano en el campeonato, había dicho en Austin antes de que ambos chocaran en una carrera sprint que enfrentaría consecuencias por el resto de la temporada.

Ni los pilotos ni el equipo, que ya conservaron su corona de constructores y ahora buscan su primer doblete de títulos desde 1998, nunca explicaron esas consecuencias.

Si se consideró que en Singapur fue culpa del británico, ya que Norris se benefició al empujar a Piastri hacia afuera, el australiano Piastri reconoció el jueves que la culpa del choque en Austin recaía más sobre sus hombros.

Ambos pilotos se retiraron de ese sprint, ganado por el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, quien ahora ha reducido la brecha con Piastri a 40 puntos con cinco rondas y dos sprints restantes después de estar 104 detrás a fines de agosto.

"Lo hemos repasado de nuevo, lo repasamos cada fin de semana con respecto a lo que ha sucedido, y creo que hay un grado de responsabilidad de mi parte en el sprint y estamos empezando este fin de semana con una pizarra en blanco para ambos", dijo Piastri en conferencia de prensa.

"Las consecuencias por parte de Lando han sido eliminadas. Hubo muchos factores involucrados, pero al final fue lo que se decidió", apuntó.

