Piastri espera volver a tener una "oportunidad justa" con McLaren en 2026

Por Alan Baldwin

5 feb (Reuters) - Oscar Piastri reconoce que McLaren le dio una "oportunidad justa" para luchar por el título de Fórmula Uno la temporada pasada y espera lo mismo este año frente a su compañero de equipo y campeón Lando Norris.

El australiano lideró la clasificación durante gran parte de 2025, pero terminó tercero en la general, con Norris superando por dos puntos al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, de Red Bull.

Piastri y Norris terminaron con el mismo número de victorias, siete cada uno, frente a las ocho de Verstappen.

"Creo que el año pasado tuve una oportunidad justa y espero que siga siendo exactamente igual", dijo Piastri a periodistas en un evento de McLaren en la fábrica de Woking.

"Eso no quiere decir que algunas cosas no se pudieran haber hecho mejor el año pasado. Creo que eso probablemente quedó claro para todos los que lo vieron, pero para mí, en ningún momento hubo malas intenciones ni cuestioné la intención de las acciones", destacó.

McLaren trató a sus pilotos por igual el año pasado, aunque hubo controversias relacionadas con la aplicación de las llamadas "reglas papaya" del equipo. Una de ellas fue que el australiano dejara pasar a Norris tras una parada en boxes fallida del equipo en Monza.

La F1 comienza una nueva era esta temporada con importantes cambios en los motores y la aerodinámica, en la mayor reorganización técnica en décadas.

Esto hace que, por el momento, la jerarquía sea poco más que una conjetura, ya que los equipos solo han realizado una prueba de puesta a punto a puerta cerrada en Barcelona la semana pasada, antes de las dos pruebas oficiales de pretemporada que se celebrarán este mes en Baréin. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)