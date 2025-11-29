Piastri gana a Norris la pole en Qatar, Verstappen tercero
DOHA, 29 nov (Reuters) - Oscar Piastri consiguió el sábado la pole position para el Gran Premio de Qatar con su compañero de equipo en McLaren Lando Norris, líder del campeonato, junto al australiano en la primera fila y Max Verstappen, de Red Bull, justo detrás.
Con los tres contendientes por el título ocupando las tres primeras plazas para la carrera del domingo y McLaren asegurándose el bloqueo de la primera fila, George Russell completó los cuatro primeros para Mercedes en el iluminado circuito de Lusail.
Piastri había ganado antes el sprint desde la pole para recortar la ventaja de Norris a 22 puntos. Verstappen está a 25 puntos del británico. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)
