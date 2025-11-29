LA NACION

Piastri gana a Norris la pole en Qatar, Verstappen tercero

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Piastri gana a Norris la pole en Qatar, Verstappen tercero
Piastri gana a Norris la pole en Qatar, Verstappen terceroDarko Bandic - AP

DOHA, 29 nov (Reuters) - Oscar Piastri consiguió el sábado la pole position para el Gran Premio de Qatar con su compañero de equipo en McLaren Lando Norris, líder del campeonato, junto al australiano en la primera fila y Max Verstappen, de Red Bull, justo detrás.

Con los tres contendientes por el título ocupando las tres primeras plazas para la carrera del domingo y McLaren asegurándose el bloqueo de la primera fila, George Russell completó los cuatro primeros para Mercedes en el iluminado circuito de Lusail.

Piastri había ganado antes el sprint desde la pole para recortar la ventaja de Norris a 22 puntos. Verstappen está a 25 puntos del británico. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Polo y turf en las venas, el affaire Ellerstina y la locura de ganar la carrera más importante del mundo
    1

    El señor de los caballos: la vida marcada por el polo y el turf, la locura por ganar la carrera más importante del mundo

  2. Temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra
    2

    “Riesgo catastrófico”: temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra

  3. Colapinto llegó último en la sprint y también en la clasificación para la carrera del domingo en Qatar
    3

    Franco Colapinto terminó último en la clasificación del GP de Qatar: los McLaren de Piastri y Norris, adelante

  4. Un gesto rebelde, un auto blindado e inglés: León XIV marca diferencias con Francisco en su debut internacional
    4

    Con un gesto rebelde, León XIV marca diferencias con Francisco en su visita a la Mezquita Azul

Cargando banners ...