Piastri gana el esprint de F1 en Catar, con Norris tercero y Verstappen cuarto

El piloto australiano Oscar Piastri, que apura sus opciones de ser campeón del mundo de Fórmula 1, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Catar, con sus dos rivales por el título, Lando Norris y Max Verstappen, tercero y cuarto.

Tras este resultado, Norris sigue siendo el líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren Piastri y 25 sobre el neerlandés de Red Bull, cuando quedan dos carreras y 50 puntos por repartir en lo que queda de campeonato.

El australiano, que no había vuelto a subir a lo más alto de un podio desde el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Russell, que salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.

Verstappen, que arrancó más atrás en la parrilla, en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.

Norris, que no tenía ninguna posibilidad de ser campeón del mundo en esta carrera esprint, sí podría coronarse por primera vez el domingo, siempre que salga de Catar con más de 25 puntos de ventaja sobre sus dos rivales.

Este sábado se disputará la sesión de clasificación (a partir de las 18:00 GMT) que decidirá la parrilla de salida del Gran Premio del domingo.

