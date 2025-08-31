Piastri gana el GP de Países Bajos tras fallo de Norris en momento clave

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — Oscar Piastri evitó problemas para ganar el domingo el Gran Premio de los Países Bajos y las esperanzas de su compañero de equipo Lando Norris de pelear por el título sufrieron un duro golpe cuando su McLaren se averió.

Norris estaba persiguiendo a Piastri al final de la carrera cuando el piloto británico informó de un olor "extraño" en su cabina. Humo comenzó a salir de la parte trasera del coche y tuvo que detenerse.

Max Verstappen pasó al averiado Norris ante los vítores del público para obtener el segundo lugar en la carrera de casa, mientras que el novato Isack Hadjar de Racing Bulls terminó tercero y logró su primer podio.

