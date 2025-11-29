Piastri gana el sprint de Qatar y recorta la ventaja de Norris

DOHA, 29 nov (Reuters) - Oscar Piastri, de McLaren, ganó el sábado el sprint del Gran Premio de Qatar desde la pole position y por tercer año consecutivo para recortar a 22 puntos la ventaja de su compañero de equipo Lando Norris en el campeonato de Fórmula Uno.

George Russell, de Mercedes, terminó segundo, a 4,951 segundos del australiano, cuya victoria fue la primera de cualquier tipo desde el Gran Premio de los Países Bajos a finales de agosto, con Norris tercero y Max Verstappen, de Red Bull, cuarto.

Norris tiene ahora 396 puntos, con Piastri con 374 y Verstappen con 371, a falta de 50 por ganar.

La clasificación para el gran premio principal seguía más tarde, con Norris todavía en posición de ganar su primer campeonato el domingo. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Clare Fallon. Editado en español por Natalia Ramos)