LA NACION

Piastri gana el sprint de Qatar y recorta la ventaja de Norris

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Piastri gana el sprint de Qatar y recorta la ventaja de Norris
Piastri gana el sprint de Qatar y recorta la ventaja de NorrisDarko Bandic - AP

DOHA, 29 nov (Reuters) - Oscar Piastri, de McLaren, ganó el sábado el sprint del Gran Premio de Qatar desde la pole position y por tercer año consecutivo para recortar a 22 puntos la ventaja de su compañero de equipo Lando Norris en el campeonato de Fórmula Uno.

George Russell, de Mercedes, terminó segundo, a 4,951 segundos del australiano, cuya victoria fue la primera de cualquier tipo desde el Gran Premio de los Países Bajos a finales de agosto, con Norris tercero y Max Verstappen, de Red Bull, cuarto.

Norris tiene ahora 396 puntos, con Piastri con 374 y Verstappen con 371, a falta de 50 por ganar.

La clasificación para el gran premio principal seguía más tarde, con Norris todavía en posición de ganar su primer campeonato el domingo. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Clare Fallon. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Amenazas, militares y éxodo: un conflicto inesperado eleva la tensión en la frontera entre dos países de la región
    1

    Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria

  2. Airbus ordenó de inmediato suspender vuelos de un modelo por una falla técnica
    2

    Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control

  3. Kicillof no logró aval para endeudarse y tendría dificultades para pagar sueldos
    3

    Se cayó otra vez la sesión en la Legislatura para autorizar a Kicillof a tomar deuda

  4. El misterioso mundo de Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia que mueve fortunas
    4

    Ariel Vallejo: el misterioso mundo del financista cercano a “Chiqui” Tapia

Cargando banners ...