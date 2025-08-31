Piastri gana Gran Premio de Países Bajos de Fórmula Uno, las esperanzas de Norris se esfuman

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Países Bajos, 31 ago (Reuters) - Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Países Bajos y alcanzó una considerable ventaja de 34 puntos en el campeonato de Fórmula Uno el domingo, mientras que su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, Lando Norris, vio cómo sus esperanzas se esfumaban tras abandonar en las vueltas finales.

En un día dramático, en el que los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc chocaron en incidentes separados, McLaren se había encaminado a igualar el récord de su quinto doblete consecutivo hasta que Norris sufrió una gran frustración al final.

Después de decir que podía oler humo en la cabina, Norris redujo la velocidad y se retiró cuando marchaba en la segunda posición en la vuelta 65 de 72 con humo visible saliendo de la parte trasera de su automóvil.

El héroe local Max Verstappen terminó segundo para Red Bull, con el novato francés de Racing Bulls Isack Hadjar subiendo a su primer podio de Fórmula Uno en tercer lugar con muestras de gran alegría.

Si Norris hubiera superado a Piastri, la diferencia en la cima se habría reducido a tan solo dos puntos. El segundo puesto la habría ampliado a 16, pero la victoria catapultó a Piastri a una ventaja considerablemente mayor a la de una victoria.

Con los McLaren tan igualados, y nueve carreras restantes, además de los sprints de los sábados, Norris se enfrenta ahora a un gran reto tras lo que podría ser un momento decisivo en el campeonato.

"Controlé la carrera cuando lo necesité, y obviamente fue increíblemente desafortunado (para Norris) al final", comentó Piastri tras la séptima victoria del australiano en la temporada.

"Pero tenía el control en ese momento y aproveché el ritmo cuando lo necesité", agregó.

La novena victoria de su carrera igualó las del expiloto de F1 y compatriota Mark Webber, ahora representante de Piastri.

George Russell terminó cuarto con Mercedes, Alex Albon quinto con Williams y Oliver Bearman sexto con Haas, tras salir último y desde boxes en una carrera con dos periodos de coche de seguridad.

Lance Stroll y Fernando Alonso dieron a Aston Martin un doblete en puntos, con un séptimo y octavo puesto, mientras que Yuki Tsunoda, de Red Bull, fue noveno, y Esteban Ocon completó el top 10 para Haas.