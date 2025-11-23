Piastri intenta mostrarse positivo tras un nuevo revés

LAS VEGAS, EEUU, 22 nov (Reuters) - Oscar Piastri puso al mal tiempo buena cara tras un nuevo revés en la lucha por el título mundial de Fórmula Uno el sábado, cuando el australiano fue descalificado del Gran Premio de Las Vegas después de terminar cuarto.

El golpe fue mitigado en parte por la descalificación similar de su compañero de equipo y líder del campeonato, Lando Norris, que también fue despojado de puntos y del segundo puesto por el excesivo desgaste de los patines de resina de su auto.

Aunque la diferencia entre ambos sigue siendo de 24 puntos, el ganador de la carrera, Max Verstappen (Red Bull), está ahora empatado con el australiano y se siente cada vez más como una amenaza inminente.

Quedan un máximo de 58 puntos en juego, empezando por una carrera al sprint en Qatar el próximo sábado.

A fines de agosto, cuando ganó el Gran Premio de Países Bajos, Piastri tenía 34 puntos de ventaja sobre Norris, pero desde entonces ha sufrido un devastador bajón y no ha subido al podio en las últimas seis carreras.

"Voy a afrontar las dos próximas semanas intentando estar lo más preparado posible y tener los mejores fines de semana que pueda", declaró Piastri a la cadena de televisión Sky Sports antes de la descalificación.

"Sería bueno conseguir algunos buenos resultados para terminar el año. El panorama del campeonato es el que es. Veremos lo que puedo hacer", agregó.

En un comunicado posterior del equipo, en el que su jefe Andrea Stella pidió disculpas a ambos pilotos, repitió su decepción por el resultado.

"Con lo igualada que está la parrilla, siempre estamos buscando dónde podemos ganar rendimiento, y esta vez no lo hemos hecho bien", señaló. "Ahora tenemos que reiniciar, volver a centrarnos y empujar para conseguir el máximo de puntos posible en las dos últimas rondas, ambas pistas en las que hemos sido fuertes antes", indicó.

Piastri salió quinto el sábado, con Norris en la pole position, pero cayó a la séptima posición en la primera curva tras tocarse con el Racing Bulls de Liam Lawson.

Remontó hasta el quinto puesto, que se convirtió en cuarto cuando Kimi Antonelli (Mercedes) fue penalizado con cinco segundos por adelantarse en la salida, pero dijo que cometió demasiados errores.

"De principio a fin sentí que había algunos momentos difíciles a lo largo de la carrera. En aire limpio éramos muy rápidos, pero fue difícil antes de conseguir el aire limpio y difícil después de que se acabara", comentó el australiano. "Hice una salida bastante mala, me costó encontrar el ritmo y luego me quedé atrapado detrás de Antonelli durante mucho tiempo", comentó.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)