Piastri lidera los segundos libres del Gran Premio de Japón

El australiano Oscar Piastri (McLaren) logró este viernes el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, cuarta prueba de las 24 del Mundial de Fórmula 1.

Piastri terminó 0,501 segundos por delante de Lewis Hamilton (Mercedes).

La sesión no obstante se vio afectada por la lluvia y los resultados no son representativos ya que varios pilotos prefirieron no salir, como el triple campeón del mundo Max Verstappen.

El neerlandés de 26 años, que había liderado los primeros entrenamientos a media mañana, decidió no correr en la segunda tanda de libres en el circuito de Suzuka, uno de sus preferidos.

Su compañero mexicano en Red Bull, Sergio Pérez, tampoco salió a la pista.

En tercer lugar quedó el piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Su compañero español Carlos Sainz, ganador del Gran Premio de Australia el 24 de marzo, quedó séptimo.

El también español Fernando Alonso (Aston Martin) decidió no correr.

Los primeros ensayos fueron totalmente diferentes, en condiciones de seco.

Verstappen lideró la prueba y sacó casi dos décimas a Pérez. Sainz quedó en tercera posición, seguido de George Russell y Lewis Hamilton.

La sesión estuvo diez minutos suspendida por un accidente del estadounidense Logan Sargeant que estrelló su Williams en un muro de neumáticos.

-- Segunda sesión de libres:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.725 (7 vueltas)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:35.226 (6)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:38.760 (4)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:40.946 (8)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:41.913 (9)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:44.977 (3)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:52.579 (3)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:55.179 (5)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:56.059 (7)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:59.113 (3)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 2:03.317 (7)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 2:03.821 (5)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 2:30.472 (4)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 0.000

George Russell (GBR/Mercedes) 0.000

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 0.000

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 0.000

Max Verstappen (NED/Red Bull) 0.000

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 0.000

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 0.000

