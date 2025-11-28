Piastri logra la pole para la carrera sprint de Qatar, Norris tercero

DOHA, 28 nov (Reuters) - Oscar Piastri colocó el viernes a McLaren en la pole position para la carrera sprint de Qatar, con su compañero de equipo y líder del campeonato de Fórmula Uno Lando Norris clasificándose tercero.

El tetracampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, el otro aspirante al título, comenzará la carrera del sábado en sexta posición por detrás de su compañero de equipo Yuki Tsunoda, quinto.

"Encantado de estar de vuelta. Gracias a todos", dijo el australiano Piastri por la radio del equipo.

Norris aventaja a Piastri y Verstappen en 24 puntos con un total de 58 unidades aún por disputar, ocho disponibles para el ganador del sprint.

George Russell sale segundo para Mercedes y Fernando Alonso, de Aston Martin, se clasificó cuarto. (Reporte de Alan Baldwin; Editado en Español por Manuel Farías)