Piastri marca el tiempo más rápido en el único entrenamiento del Gran Premio de Qatar

Por Alan Baldwin

DOHA, 28 nov (Reuters) - Oscar Piastri terminó por delante de Lando Norris, su compañero de equipo en McLaren y rival por el título de Fórmula Uno, en la tabla de tiempos de la única sesión libre del viernes para el Gran Premio de Qatar.

El australiano rodó en el circuito desértico de Lusail con un mejor tiempo de 1 minuto y 20,924 segundos, mientras que Norris, actual líder del campeonato, fue 0,058 más lento y se fue largo en la última curva.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue tercero, seguido por su compatriota Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (Racing Bulls).

El tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), tercer aspirante al título y dos veces ganador en Qatar, fue sexto y se quejó de que su auto "saltaba" y de que la dirección estaba "rara".

Norris aventaja a Piastri y Verstappen en 24 puntos a falta de dos pruebas y el británico podría sellar su primer campeonato el domingo si los resultados le acompañan.

La sesión de prácticas del viernes fue la única, ya que Qatar es un fin de semana con sprint, y la clasificación para esa carrera de 100 kilómetros y 25 vueltas del sábado ocupó el lugar del habitual segundo entrenamiento.

Alex Albon (Williams) fue séptimo, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) y Kimi Antonelli (Mercedes).

"No siento nada. Realmente frustrante, no sé ni dónde está el equilibrio del auto con esta dirección asistida", dijo por la radio del equipo Leclerc, cuyo compañero Lewis Hamilton fue duodécimo. (Editado en español por Carlos Serrano)