Piastri saca músculo en el primer día del GP de Bélgica

Mejor tiempo en la única sesión de ensayos libres y pole position en la carrera esprint: el australiano Oscar Piastri (McLaren) dominó ampliamente este viernes la primera jornada del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

El líder del Mundial superó con autoridad en la sesión de clasificación del día, la que decía la pole de la carrera esprint, al defensor del título mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y a su compañero británico de McLaren, Lando Norris, relegados respectivamente a 477 y 618 milésimas de segundo.

Piastri confirmaba así las buenas sensaciones de horas antes en los ensayos libres del viernes y se presenta como el gran rival a batir este fin de semana en el emblemático circuito de las Ardenas belgas.

El piloto de Melbourne tuvo un susto en la Q2 de la sesión clasificatoria al solo poder firmar el 10º mejor registro, ocupando entonces el último lugar de acceso a la Q3, después de que su crono más rápido fuera suprimido porque había salido fuera de los limites de la pista.

"Era una vuelta muy buena. Me asusté en esa Q2 después de la anulación de uno de mis cronos, pero finalmente todo ha ido bien. Este es uno de mis circuitos preferidos, me encanta pilotar aquí y el equipo ha hecho un súper trabajo. En las últimas carreras tuvimos ritmo, pero no los resultados deseados, así que esto es bueno para la confianza", valoró.

Arranca la 'era Mekies'

Antes de las carreras (esprint el sábado, el Gran Premio el domingo) en Bélgica, Piastri tiene una corta ventaja de 8 puntos sobre Norris en la clasificación y una mucho más cómoda de 69 unidades sobre Verstappen.

El sábado, el australiano intentará confirmar su buen momento en la carrera esprint, que tendrá lugar antes de otra sesión clasificatoria, que determinará el orden de la parrilla de la carrera principal del domingo.

Este viernes servía además como estreno para el nuevo 'Team Principal' de Red Bull, el francés Laurent Mekies, después de que haya reemplazado al histórico Christian Horner, destituido hace dos semanas.

Su nuevo pupilo Verstappen estuvo sólido y parece firme candidato al podio en un circuito que le gusta especialmente y donde cuenta con un gran apoyo del público por su cercanía con los Países Bajos.

Mal día de Hamilton

Entre las decepciones del viernes estuvo el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), que fue apenas 18º en la Q1, tras una salida de pista que le impidió conseguir un crono clasificatorio para la Q2.

Su compañero monegasco Charles Leclerc salvó los muebles para la Scuderia y saldrá cuarto en la carrera esprint, justo detrás del McLaren de Norris.

Mercedes tuvo un día pésimo. El inglés George Russell fue apenas decimotercero en la sesión clasificatoria y el italiano Andrea Kimi Antonelli comenzará 20º y último en la parrilla, compartiendo la décima línea con el argentino Franco Colapinto (Alpine), 19º. Antonelli perdió el control de su coche en el inicio de la Q1 y dañó el monoplaza, que fue menos rápido después de ese accidente. Entre los españoles, cara y cruz. Carlos Sainz Jr (Williams) fue sexto de la sesión clasificatoria y saldrá desde la tercera línea, mientras que el veterano Fernando Alonso (Aston Martin) solo pudo ser decimocuarto y arrancará desde la séptima línea.