Piastri saldrá desde la pole en Catar por delante de Lando Norris

Horas después de imponerse en la carrera esprint, el australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó este sábado la pole position del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, por delante de su compañero de equipo Lando Norris, líder del Mundial de pilotos y que puede proclamarse campeón del mundo el domingo.

El británico cuenta con 22 puntos de ventaja sobre su compañero, y con 25 sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero tras la sesión de clasificación.

Estos tres pilotos son los únicos en liza todavía para proclamarse campeón del mundo en 2025 a falta de dos Grandes Premios para el final de temporada, que se cierra en una semana en Abu Dabi.

El domingo, una victoria le serviría a Norris para proclamarse campeón del mundo. El tetracampeón Verstappen necesita terminar por delante del británico en el trazado de Lusail para mantener sus opciones, en una carrera que, al igual que la clasificación, se celebrará de noche.

En la parrilla, el neerlandés estará seguido de los dos Mercedes, el del británico George Russell, 4º, y el del italiano Andrea Kimi Antonelli, 5º.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán respectivamente desde la séptima y octava posición. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) estará en la séptima línea, en 14ª posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá último.

