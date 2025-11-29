Piastri se aferra a sus opciones de título y gana el sprint de F1 en Catar

Pese a no pisar un podio desde septiembre, el australiano Oscar Piastri no renuncia a ser campeón del mundo y este sábado se impuso en el esprint del Gran Premio de Catar, con sus dos rivales por el título, Lando Norris y Max Verstappen, en tercera y cuarta plaza.

Tras este resultado, Norris sigue siendo el líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren Piastri y 25 sobre el neerlandés de Red Bull, cuando quedan dos carreras y 50 puntos por repartir en lo que queda de campeonato.

El australiano, que no había vuelto a subir a lo más alto de un podio desde el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

"Hasta ahora está siendo un buen fin de semana; todo salió perfecto en la carrera esprint", explicó Piastri.

"El ritmo ha sido fuerte, y es un circuito que he disfrutado en el pasado y lo estoy disfrutando nuevamente. ¡Solo necesitamos mantener el ritmo!", añadió.

Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Russell, que salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.

Verstappen, que arrancó más atrás en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.

"Intenté seguirle (a Russell), estuvimos bastante cerca al principio, pero (el resultado) estuvo bien", declaró Norris.

"Es difícil adelantar aquí, así que todo depende de la clasificación", añadió el británico.

Norris, que no tenía ninguna posibilidad de ser campeón del mundo en esta carrera esprint, sí podría coronarse por primera vez el domingo, siempre que salga de Catar con más de 25 puntos de ventaja sobre sus dos rivales. Una victoria, por ejemplo, lo haría campeón.

En cambio, Verstappen necesita acabar por delante del británico si quiere llegar a la última carrera de la temporada, el próximo fin de semana en Arabia Saudita, con posibilidades de sumar un quinto campeonato consecutivo.

Este sábado se disputará la sesión de clasificación (a partir de las 18:00 GMT) que decidirá la parrilla de salida del Gran Premio del domingo.

Los dos españoles de la parrilla, Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) puntuaron al acabar en séptima y octava plaza por detrás de Yuki Tsunoda (5º con Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (6º con Mercedes).

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) acabó en la undécima plaza, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que fue uno de los pilotos que partió desde los stands, finalizó en la última plaza.

