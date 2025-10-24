Piastri se apoya en experiencias pasadas para enfrentar a Verstappen en la lucha por el título de la F1

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Oscar Piastri tuvo dificultades en las últimas carreras de temporadas anteriores cuando tenía la oportunidad de asegurar algún título de automovilismo.

El piloto australiano espera que el pasado pueda ayudarlo a enfrentar sus circunstancias actuales en la Fórmula Uno a partir de este fin de semana en el Gran Premio de México.

Piastri ganó siete de las primeras 15 carreras de Gran Premio esta temporada para construir una ventaja de 104 puntos que parecía cómoda sobre el campeón reinante Max Verstappen, quien ha estado en gran forma desde entonces y ha aprovechado los problemas de McLaren para reducir esa ventaja a 40 en apenas cuatro carreras.

“Creo que ha sido muy consistente en los últimos fines de semana. Y, además, ha sido fuerte, no se puede negar eso", reconoció Piastri el jueves. "Pero no ayuda el preocuparse por eso, lo que me va a ayudar a ganar este campeonato es tratar de sacar lo mejor de mí mismo”.

Piastri se encontró en situaciones similares antes en su trayectoria. En 2019, dentro de la Eurocopa Renault, tenía una ventaja de 40 puntos sobre Victor Martin, quien la redujo a cinco unidades y media, pero Piastri aseguró el campeonato en la última carrera de la temporada.

Algo similar le ocurrió a Piastri en la temporada 2020 de Fórmula Tres, donde perdió una ventaja de 25 puntos y luego quedó detrás de Logan Sargeant por siete unidades, pero terminó fuerte en las últimas carreras para ganar la corona.

“Hay algunas similitudes, sí. Creo que, en última instancia, en este campeonato, me siento más fuerte de lo que me sentía en ese año, y algunas cosas son un poco diferentes”, explicó Piastri. "Creo que también es similar al campeonato de Fórmula Renault que tuve.

“Creo que es algo bueno tener evidencia de que puedo lograrlo y gané ambos campeonatos. Son cosas agradables para recordar. Pero también sé que sólo porque lo he hecho antes no significa que sucederá automáticamente esta vez”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.