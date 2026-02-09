Piastri sigue una trayectoria similar a la del campeón de F1 Norris, dice jefe McLaren

Por Alan Baldwin

9 feb (Reuters) - Oscar Piastri sigue una trayectoria profesional similar a la de su compañero de equipo y campeón del mundo de Fórmula Uno Lando Norris, y debería tener opciones de ganar el título esta temporada, dijo el lunes el jefe de McLaren, Zak Brown.

"Él (Piastri) está entrando en su cuarto año. Lando tiene muchos más grandes premios que él, así que si nos fijamos en la evolución de Lando durante ese tiempo, Oscar sigue una trayectoria similar", dijo Brown a periodistas. "Así que está en un buen momento, en muy buena forma física, emocionado y listo para empezar".

Piastri, que debutó con McLaren en Baréin en 2023, puede convertirse en el primer campeón australiano desde Alan Jones en 1980.

Mientras que Piastri consiguió su primera victoria en su segunda temporada, Norris tuvo que esperar hasta la sexta. Ambos ganaron siete carreras el año pasado.

Brown dijo que Piastri había pasado tiempo en el simulador y, en respuesta a una pregunta sobre la idea persistente en Australia de que McLaren favorecía a Norris, sostuvo que "él sabe que está recibiendo un trato justo".

"A veces se gana y a veces se pierde. A veces las cosas salen bien y otras veces no", añadió el director general.

Brown dijo que el nivel de confianza de Norris también es muy alto. "Está muy motivado y nuestro trabajo es volver a proporcionarles a él y a Oscar el equipo necesario para que puedan luchar por el campeonato".

"Si lo conseguimos, creo que tanto Oscar como Lando tendrán opciones". (Reporte de Alan Baldwin; editado en español por Javier Leira)