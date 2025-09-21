Piastri sufre un accidente y abandona en el GP de Azerbaiyán

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, se vio obligado a abandonar en la primera vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª carrera de las 24 de la temporada, tras haber tenido un accidente.

Solo noveno en la parrilla después de una salida de pista en la clasificación del sábado, Piastri se quedó parado en la salida y terminó último del pelotón, antes de bloquear sus neumáticos al frenar en la curva 6 y chocar directamente contra el muro de protección.

Fue la primera carrera sin puntos este año para el australiano de 24 años, que puso fin a una racha de 34 carreras puntuando.

McLaren había comenzado la carrera buscando asegurar un segundo campeonato de constructores consecutivo: necesitaba superar a Ferrari por nueve puntos.

En la pelea por el título mundial Piastri llegó a Bakú con 31 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris.

Este último comenzó desde el séptimo lugar en la parrilla, dos posiciones por delante de Piastri, y estaba octavo cuando se desplegó el 'Safety Car' tras el choque del australiano.

El vigente cuatro veces campeón mundial Max Verstappen comenzó desde la pole position y, tras realizar un buen comienzo, lideraba por delante de Carlos Sainz de Williams y el novato de Racing Bulls, Liam Lawson.

