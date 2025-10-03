Piastri vuelve a ser el más rápido en accidentada práctica en Singapur

Por Nick Mulvenney

SINGAPUR, 3 oct (Reuters) -

El líder del campeonato, Oscar Piastri, hizo la vuelta más rápida con McLaren en una accidentada segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Singapur interrumpida por tres choques el viernes por la noche.

La sesión se interrumpió inicialmente cuando George Russell estrelló su Mercedes contra el muro lateral, dejando la mayor parte de la parte delantera de su auto esparcida por la pista y provocando una larga demora con la bandera roja.

Tras una breve reanudación, las banderas volvieron a aparecer cuando Liam Lawson impactó contra el muro lateral con uno de los neumáticos traseros de su Racing Bulls y no pudo volver a boxes en tres ruedas.

Lando Norris intentaba salir lo más rápido posible cuando los equipos recibieron autorización para volver a rodar, pero Ferrari liberó a Charles Leclerc al mismo tiempo, quien estrelló el McLaren del inglés y lo hizo chocar contra el muro de boxes.

Piastri, quien tuvo una carrera para el olvido en su última vez en Azerbaiyán, logró evitar cualquier incidente y marcó la vuelta rápida del día con un minuto y 30,714 segundos al final de la última sesión.

"Creo que ha sido un buen comienzo", dijo el australiano. "El ritmo fue sólido y aprendí bastante, que fue lo principal hoy".

El piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar, fue el segundo más rápido con un tiempo de 1:30.846, mientras que el campeón del mundo, Max Verstappen, marcó el tercer tiempo más veloz con 1:30.857 con su Red Bull.

El neerlandés ha ganado las dos últimas rondas del campeonato para reavivar las esperanzas de un quinto título mundial consecutivo, a pesar de estar a 69 puntos de Piastri a falta de siete carreras.

"No ha estado tan mal", dijo Verstappen.

“Estoy bastante satisfecho, pero definitivamente necesito un poco más de ritmo para luchar por los puestos de cabeza mañana”.

Entre Piastri y Verstappen en la clasificación de pilotos se encuentra Norris, quien solo logró el quinto mejor tiempo (1:31.197), por detrás del veterano español Fernando Alonso (1:30.877).

Alonso lideró los tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes y, en la segunda sesión, su compañero de equipo en Aston Martin, Lance Stroll, se unió a la cabeza de la parrilla y fue el sexto más rápido.

“Creo que ambas sesiones entre los cuatro primeros, probablemente sea nuestro mejor viernes hasta ahora”, declaró el piloto de 44 años, ganador de la carrera inaugural de Fórmula 1 en Singapur en 2008.

Carlos Sainz, quien ganó en Singapur en 2023 y subió al podio con su Williams hace dos semanas en Bakú, fue el octavo más rápido, por delante de su excompañero de Ferrari, Leclerc, y de Lewis Hamilton, quien lo reemplazó en la escudería italiana.

A pesar de que la FIA invocó por primera vez su reglamento de "riesgo de calor" para la carrera del domingo, las dos sesiones se desarrollaron en condiciones relativamente suaves para los estándares de Singapur. (Reporte de Nick Mulvenney; Edición de Ken Ferris. Editado en español por Natalia Ramos y Manuel Farías)