PIB alemán cae un 0,3% en el segundo trimestre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

22 ago (Reuters) -

* La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el viernes que el producto interior bruto del país cayó un 0,3% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses previos, una cifra inferior a lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo.

* En una estimación anterior, el instituto estadístico había estimado una variación para el PBI del trimestre del -0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI caería un 0,1% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre, tras una estimación inicial del 0,0%.

* Reuters había previsto una lectura interanual del 0,0% en términos interanuales. (Información de Patrycja Dobrowolska)

