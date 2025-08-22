PIB alemán cae un 0,3% en el segundo trimestre, peor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
22 ago (Reuters) -
* La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el viernes que el producto interior bruto del país cayó un 0,3% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses previos, una cifra inferior a lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo.
* En una estimación anterior, el instituto estadístico había estimado una variación para el PBI del trimestre del -0,1%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI caería un 0,1% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre.
* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre, tras una estimación inicial del 0,0%.
* Reuters había previsto una lectura interanual del 0,0% en términos interanuales. (Información de Patrycja Dobrowolska)
