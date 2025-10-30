LA NACION

PIB alemán cumple las previsiones con un crecimiento del 0,0% en el tercer trimestre

Por Lynx Insight Service

* El producto interior bruto (PIB) de Alemania coincidió con los pronósticos al registrar un crecimiento del 0,0% en el tercer trimestre, en comparación con el trimestre anterior, según cifras provisionales publicadas el jueves por la Oficina Federal de Estadística.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que el PIB no mostraría variación en el tercer trimestre, tras un descenso del 0,3% en el trimestre anterior.

* En términos interanuales, el PIB subió un 0,3% en el tercer trimestre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,2% en la comparativa interanual.

* El dato del trimestre anterior había mostrado un nivel del -0,2%.

