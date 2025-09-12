PIB británico se estancó en julio

El producto interior bruto del Reino Unido se estancó en el mes de julio, según datos oficiales publicados este viernes, lo que complica de nuevo los objetivos de crecimiento del gobierno laborista.

El crecimiento nulo de julio responde a lo esperado por el mercado, pero marca una ralentización respecto del avance del 0,4% observado en junio.

Las últimas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONS) indican que la caída de la producción industrial en un 1,3% anuló el efecto positivo de la expansión en los sectores de la construcción y los servicios.

“Sabemos que hay que hacer más para estimular el crecimiento, porque si bien nuestra economía no está rota, parece estancada”, indicó un portavoz del Tesoro.

“El estancamiento del PBI en julio muestra que la economía sigue luchando para cobrar realmente impulso frente a las subidas previas de impuestos, y las que podrían venir en el presupuesto” que se presentará en noviembre, apuntó Paul Dales, economista jefe para Reino Unido en Capital Economics.

ode/cla/avl/pb